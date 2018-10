La ministra de Transició Ecològica es compromet davant de Calvet a retirar el recurs contra la llei de canvi climàtic

La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, s'ha compromès davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a retirar el recurs d'inconstitucionalitat presentat per l'anterior govern del PP contra la llei contra el canvi climàtic. El Parlament va aprovar aquesta norma l'estiu del 2017 i, tot i que la suspensió provisional del TC ja s'ha aixecat, el tribunal ha de resoldre sobre el fons de la qüestió i dictar sentència. Per això, la Generalitat exigeix al govern del PSOE que retiri aquest recurs. Aquest dimecres Ribera i Calvet s'han reunit a Madrid i el conseller ha explicat que la ministra manté el compromís de retirar el recurs. Ara bé, Calvet defensa que la llei catalana és "moderna" i que preveu instruments de fiscalitat i de fons per lluitar contra el canvi climàtic i que, per tant, no pensen modificar-la perquè volen que s'apliqui "íntegra", incloses la prohibició del 'fracking'. Els equips d'advocats dels dos govern ja treballen per trobar la fórmula.



Aquesta és la primera reunió entre Calvet i la seva homòloga espanyola i la retirada del recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei del canvi climàtic ha estat el principal tema. El conseller ha explicat que han exigit a la ministra que retiri el recurs presentat pel PP per garantir que una eventual sentència del Tribunal Constitucional no eviti aplicar "íntegra" la norma aprovada al Parlament. "Necessitem mecanismes per lluitar contra el canvi climàtic i volem seguretat jurídica de la plena aplicació de la llei", ha destacat Calvet que recorda que és la primera llei que es va aprovar a l'Estat en aquest àmbit.

Al final de la reunió, Calvet ha explicat que confien que la ministra compleixi el compromís perquè fins i tot va "lloar" aquesta llei i en una regulació d'àmbit espanyol volen incloure alguns aspectes que la llei catalana ja recull (com l'impost als vehicles de CO2).

No modificaran la llei

El conseller ha reconegut que hi ha "discrepàncies" en alguns punts recorreguts però que l'aposta de la Generalitat és no tocar els articles essencials de la llei, especialment les mesures de fiscalitat. "No volem una norma buida de contingut", ha dit. Per això, ha dit que si, finalment, no hi ha acord amb l'Estat es podria donar el fet que es mantingués el recurs en aquests punts per deixar la decisió sobre la seva constitucionalitat en mans del TC. Un d'aquests punts és, segons confirma Calvet, la prohibició de les prospeccions de 'fracking' que recull la norma catalana.