Transparència Internacional adverteix de la "politització" dels organismes judicials espanyols

Avís a la justícia espanyola. El president de Transparència Internacional Espanya, Jesús Lizcano, ha reclamat aquest dimecres que la fiscalia no depengui del ministeri de Justícia perquè, al seu parer, aquest fet dificulta la "independència i la transparència" de l'organisme. En una compareixença aquest dimecres a la comissió constitucional del Congrés que treballa amb una llei intergral de lluita contra la corrupció, Lizcano ha subratllat la necessitat que es "trenquin" les "sospites" dels "vincles" entre el ministeri públic i el govern espanyol. Malgrat que no ha considerat que realment existeixin aquestes connexions, ha instat la fiscalia a "ratificar" i "demostrar" la seva independència a través de, per exemple, una major transparència en els plans d'actuació dels fiscals o més autonomia en la dotació de noves places.

A més, Lizcano ha recalcat la importància que el ministeri públic elabori com més aviat millor un codi ètic, que ha assenyalat que és una eina "molt important". El president a l'estat espanyol d'aquesta organització no governamental d'escala mundial ha remarcat que cal promoure la "despolitització" dels organismes constitucionals que, sota el seu punt de vista, estan "bastant polititzats", unes afirmacions que no han agradat gens al PP, que ha volgut deixar clar que no comparteix que el Tribunal Constitucional actuï en connivència amb l'executiu espanyol.

En la seva exposició, Lizcano ha criticat també la "preocupant" quantitat d'institucions públiques que no compleixen l'obligació legal de publicar tots els seus contractes i licitacions. A mitjà i llarg termini, Lizcano ha plantejat que la mesura més rellevant recauria en una bona educació en tots els nivells formatius que fomenti en els alumnes uns valors allunyats de les pràctiques corruptes.