El cap de Trapero i el dos de Forn declaren a l'Audiència Nacional per sedició

El cap de Trapero, el director dels Mossos cessat pel 155, Pere Soler, i el número dos de Joaquim Forn, el secretari general d'Interior, César Puig -també destituït-, declaren aquest divendres per sedició davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. El primer en fer-ho és Soler, ja declara des de les 9.10h. Lamela els va imputar en la causa que investiga el paper de la policia catalana després d'escoltar el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, fins a tres cops. Ho va fer a petició de la fiscalia, que en un escrit de 30 pàgines apunta a la inexistència d'un "vertader dispositiu orientat a impedir el referèndum" de l'1-O.

Per al representant del ministeri públic, Miguel Ángel Carballo, "no consta que cap d'ells portés a terme alguna actuació per evitar el referèndum, sinó més aviat el contrari". Sosté que va haver-hi una "actuació policial coordinada i subjecta a prèvies instruccions dels caps de Mossos d'Esquadra i, per extensió, dels responsables de la conselleria d'Interior de la Generlaitat, en última instància responsable de la convocatòria del referèndum il·legal, com el director dels Mossos i el secretari d'Interior".

S'espera que tant Soler com Puig responguin en la mateixa línia que Joaquim Forn, per ser càrrecs polítics. El conseller d'Interior empresonat a Estremera va defensar que el responsable del dispositiu per al referèndum, el coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos, havia plantat als Mossos en la reunió sobre el dispositiu de l'1-O. Pel que fa tant Trapero com l'actual cap dels Mossos, Ferran López, han defensat tant al Suprem com a l'Audiència Nacional que no hi havia un dispositiu alternatiu davant del referèndum, que van avisar el Govern -en una reunió amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras- que hi havia perill de càrregues policials, i han negat sempre ordres polítiques. És més, Ferran López va defensar davant del jutge del Suprem que porta la causa pels fets del 20 i 21 de setembre i l'1-O que el responsable del dispositiu per al referèndum, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, mai li ha retret la seva actuació.

Trapero va sortir de l'última declaració a l'Audiència al febrer en llibertat. Lamela va mantenir-li les mesures cautelars de retirar-li el passaport i prohibir-li sortir d'Espanya, però no va acceptar la petició de la fiscalia d'imposar una fiança de 50.000 euros.