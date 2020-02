"Trapero està boig", va dir Jordi Sànchez quan va veure la Brimo

Carlos Hernández, cap de la unitat especialitzada en mantenir l'ordre públic a Catalunya (Brimo) durant els esdeveniments del 20 de setembre del 2017 a la conselleria d'Economia, va declarar ahir que Jordi Sànchez, quan va veure els agents, va exclamar: "Això no és el que hem acordat, treu la Brimo d'aquí".

Com que el cap policial li va dir que a ell no li podia donar ordres i que es disposava a complir la seva missió, Sànchez, segons aquesta versió, va agafar el mòbil i va anunciar que trucaria al president i al conseller, en referència a Carles Puigdemont i Joaquim Forn.

Hernández va apuntar: "Va fer una trucada. Desconec si va trucar al president com em va dir o al conseller, però sí que els puc repetir el que ell va dir, perquè el tenia al davant. Aquella conversa està gravada. Les paraules que el senyor Jordi Sànchez va dir davant meu, a un metre de distància, van ser: 'Trapero està boig, s'ha tornat boig. Ha perdut el cap, s'ha begut l'enteniment'. Un parell de minuts després es va girar i em va dir que Trapero rebria una trucada i que hauríem de marxar. Li vaig dir que podia trucar al Papa de Roma, que si a mi l'ordre no m'arribava de la meva cadena de comandament, jo compliria l'ordre d'arribar a la conselleria i treure'n la comitiva judicial".

Aquest testimoni reprodueix el que Hernández ja va declarar en el judici del Procés al Tribunal Suprem. I reflecteix la situació ambivalent en què s'havia situat el major Trapero aquells dies.

Mentre que per al coronel Diego Pérez de los Cobos era el Pancho Villa de Puigdemont, per als sectors independentistes s'havia tornat boig per haver enviat la Brimo a la conselleria d'Economia.

El relat d'Hernández té una segona part. "Al cap de deu minuts, Jordi Sànchez vol tornar a parlar amb mi. Em trobo amb una persona molt més col·laboradora, la seva actitud ha canviat diametralment, m'ofereix ajuda per calmar l'ànim, jo li insisteixo que he d'arribar a la conselleria per treure'n la comitiva i em diu que farà tot el que sigui al seu abast perquè puguem arribar-hi. Permeto que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart entrin dins el passadís que hem organitzat perquè parlin amb diferents ciutadans que pressionen els policies i veig que tots dos em poden servir com a mediadors i demano a Sànchez el telèfon per si al llarg de la nit necessito la seva ajuda. Serà Sànchez qui per megàfon cridarà a deixar lliure la porta del Teatre Coliseum. Quan vam baixar amb la lletrada de l'administració de Justícia ens esperava un cotxe i allà ja no hi havia ningú".

Ahir va declarar el general de brigada de la Guàrdia Civil Mariano Martínez (ascendit a general de brigada el desembre del 2018) a proposta de la defensa del major Trapero. Martínez va explicar que es va mantenir en contacte permanent, el 20 de setembre del 2017, amb el comissari Ferran López per insistir en les peticions de suport d'ordre públic. El general va narrar que el que es va demanar, un passadís, no es va fer.

A preguntes del fiscal, el general va dir: "La conversa era: 'Ferran, escolta, espavileu, això va a més, això s'està complicant, cal prendre mesures'. I en algun moment, segons anava passant el matí, sobretot, i part de la tarda, les converses eren cada vegada més tenses. No hi ha dubte, tots estàvem pressionats i volíem solucionar la qüestió, però com que no ho vèiem igual lògicament la tensió de vegades fa perdre els nervis i recordo que en algun moment hi va haver una paraula més forta per part meva, i ho sento, no s'estava donant resposta a la situació i el meu estat d'ànim no afavoria ser amable".