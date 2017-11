Trapero i Laplana seguiran encausats a l’AN, que podria afegir també nous querellats

La unificació de la causa contra el Govern, els membres de la mesa del Parlament i els representants de l’ANC i Òmnium al Tribunal Suprem no afectarà la causa que se segueix a l’Audiència Nacional contra els dirigents dels Mossos, per la seva actuació prèvia al referèndum de l’1 d’octubre. En la mateixa interlocutòria en què assumeix la competència, el jutge Pablo Llarena acorda que la jutge Carmen Lamela ha de continuar investigant l’actuació de l’exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana i “altres eventuals responsables sobre els quals la investigació projecti indicis de responsabilitat”. La jutge ja va decidir mantenir-los fora de la presó, a diferència de la resta d’encausats.

Llarena distingeix entre “l’actuació dels membres del Govern i dels presidents de l’ANC i Òmnium -fins al punt que “només la intervenció coordinada de tots ells és la que pot omplir de contingut l’injust [acció contrària a la justícia] previst en el delicte de rebel·lió”- i l’actuació dels Mossos que descriu Lamela en el seu informe, així com “la d’un conjunt de persones que hagin pogut col·laborar en l’elaboració de les lleis qüestionades”.

Llarena explica també a la seva interlocutòria que la doctrina del TS sobre l’extensió de competència en fets comesos per persones no aforades només és procedent quan s’apreciï una “connexió material inescindible amb els fets investigats a les persones aforades”, amb una finalitat funcional, concretada a facilitar la tramitació. En aquest cas, el magistrat considera que com que un dels delictes investigats és el de rebel·lió, que té un caràcter plurisubjectiu, és a dir, amb múltiples partícips, hi ha la necessitat de l’enjudiciament conjunt. Però per al magistrat, participacions com la de Trapero, Laplana i altres de semblants que sorgeixin al llarg de la investigació no impedeixen que puguin examinar-se de manera autònoma: “Són participacions afegides, que, independentment de quina sigui la rellevància en el desenvolupament dels fets, no justifiquen modificar les normes de competència ordinària”.

22 imputats al Suprem

A partir d’aquest moment, Trapero i Laplana són els únics que queden sota la lupa de l’Audiència Nacional pel Procés, tot i que si s’incorporen nous querellats, cosa que no es descarta en cercles judicials, caldrà valorar quin és el seu nivell d’implicació en l’organització que segons els indicis dels magistrats es va formar per declarar la independència. Mentrestant, queden sota la investigació del Suprem un total de 22 persones: Puigdemont i els quatre consellers que són a Brussel·les (Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret), els 8 consellers en presó preventiva (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Carles Mundó), l’exconseller en llibertat sota fiança Santi Vila i els líders de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a més de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i cinc membres de la mesa del Parlament als quals ja investigava.