Trapero diu que la magistrada del TSJC va demanar "verbalment" als cossos policials "paciència i contenció" per l'1-O

El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va dir a la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela que la magistrada del TSJC Mercedes Armas va demanar "verbalment" als comandaments policials que havien d'actuar l'1-O que ho fessin amb "contenció i paciència" i garantint en tot moment la "pau social". Així, va defensar la "lleialtat" de la policia catalana a les ordres escrites i verbals de la jutgessa, i va posar en dubte l'actuació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil.

En la seva declaració del 16 d'octubre, publicada per Antena3, Trapero va explicar que els dies previs al referèndum van tancar 300 col·legis i que el mateix dia 1 se'n van tancar 94 i se'n van "inutilitzar" uns 50 més en endur-se les urnes. Per això, dels 24 vídeos de la Guàrdia Civil sobre una suposada passivitat de la policia catalana, Trapero diu que només dubta de l'actuació dels Mossos en cinc dels vídeos.

Preguntat per l'actuació de la policia el 20 de setembre davant la seu d'Economia, Trapero va dir que a les 8 del matí la Guàrdia Civil els va fer una "comunicació vaga" sobre registres, però no va ser fins a les 9.15 hores que els va concretar que hi havia tres escorcolls a Barcelona. "No ens van informar ni ens van demanar suport", va dir.

Sobre el document 'Enfocats', de Josep Maria Jové, número 2 de Junqueras, ha dit que no n'havia sentit a parlar mai fins que la Guàrdia Civil el va incloure a la causa judicial.

La declaració de Santi Vila

Per la seva banda, l'exconseller de Cultura Santi Vila també va dir en la seva declaració davant Lamela que ell no va fer cap acte administratiu ni institucional a favor del referèndum de l'1-O, i va assegurar que la signatura del decret de convocatòria va ser un "acte de suport a la mobilització ciutadana". A més, va afegir que ell va donar instruccions precises al seu equip per no destinar cap euro públic al referèndum, ja que havia estat prohibit pel TC, i creu que així també ho van fer la resta de membres del Govern.

Per últim, va assegurar que ell mai es va reunir amb Jordi Sànchez ni Jordi Cuixart, però sí que ho va fer amb membres del govern espanyol i d'altres partits polítics estatals. Les reunions eren amb "ànim positiu per evitar una situació de col·lapse", va dir.