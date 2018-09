Treballadors de la Generalitat cessats pel 155 lamenten que l'Estat entorpeixi la presentació de denúncies

Els treballadors de la Generalitat cessats pel 155 han lamentat des de Brussel·les les traves que s’han trobat a l’Estat per denunciar la seva situació. Ho han fet després d’una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en què també han estat presents el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i el comissionat del 155, Pau Villòria.

Segons ha informat Puigneró, els cessaments van ser, en total, 242. Al novembre, 19 d’aquests treballadors cessats van presentar un recurs contenciós administratiu al TSJC contra el llavors president del govern espanyol, Mariano Rajoy. La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, però, van derivar-lo a la sala tercera del Tribunal Suprem, on es va quedar paralitzat durant mesos.

Al juliol, ha explicat l’advocada Sílvia Requena, i coincidint amb la presa de possessió de Pedro Sánchez com a cap de l’executiu espanyol, es va activar la causa. Però Requena denuncia que l’administració de l’Estat està posant bastons a les rodes als treballadors que volen interposar formalment la demanda pel seu cessament. Segons Requena, els expedients administratius dels 19 treballadors que volen posar una demanda a títol individual són requisit necessari i, per ara, els documents que han rebut des de Madrid són “buits”.

Requena ha denunciat les dificultats que s’han trobat ara per formalitzar una demanda contra Mariano Rajoy per la seva decisió d’aplicar el 155. Segons Requena, quan va demanar els expedients dels treballadors per explicar les raons dels seus cessaments “es van enviar totalment buits”. “Una falta flagrant” amb què s’estan vulnerant els drets dels funcionaris, segons la jurista. En dret laboral és necessari conèixer les causes quan s’acomiada un treballador, un fet que en aquest cas no s’ha produït.

La situació dels treballadors s’ha explicat avui en una reunió a Carles Puigdemont, que ha lamentat la situació “de tantes famílies” afectades. "El efectes del 155 encara duren. 242 treballadors van ser fulminats en un acte de venjança [...] Són treballadors que feien la seva feina, que havien sigut nomenats segons els procediments, però van ser cessats d’un dia a l’altre, a aquestes persones també els hem de donar empara", ha assegurat Puigdemont.

Recurs al Suprem

Alhora, l’advocat de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas ha explicat que des de l'abril passat també hi ha un recurs contenciós administratiu interposat al Suprem en nom de l’expresident de la Generalitat també contra el 155, ja que segons l’advocat va ser “una acció il·legal i anticonstitucional”, perquè “el 155 no permet de cap de les maneres destituir un president elegit democràticament ni dissoldre un Parlament". "Això no ho permet”, ha explicat Cuevillas.

L’advocat admet que no creu que hi hagi una decisió favorable del Suprem, de manera que no descarten portar la causa davant del Tribunal Constitucional o també al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Tot i que Puigdemont ha evitat parlar de qüestions d’actualitat, com la reunió del grup de Junts per Catalunya, que ha tingut lloc a Brussel·les, sí que ha criticat que, malgrat que actualment no s’aplica el 155, s'ha anunciat l’enviament de 450 efectius de la Guàrdia Civil per les manifestacions de la Diada. També ha lamentat que les ofertes de diàleg de Sánchez “no es concreten”.