Tres membres dels CDR detinguts en plena roda de premsa per la protesta davant del TSJC del 23 de febrer

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres en una roda de premsa a tres membres dels CDR de Gràcia, Terrassa i Sabadell (Barcelona), respectivament, per portar-los a la Ciutat de la Justícia, on els notificaran l'escrit d'acusació per presumptes desordres i desobediència i resistència a la concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 23 de febrer, on es van encadenar per denunciar la "repressió de l'Estat" contra l'independentisme. La fiscalia demana dos anys i mig de presó.

Agents dels antiavalots de la Brigada Mòbil (BRIMO) han envoltat la cinquantena de persones assistents a la roda de premsa d'aquest divendres, davant del TSJC, on hi era el diputat de la CUP, Vidal Aragonès, fins que han realitzat les tres detencions, davant les quals els concentrats no han oposat resistència. La roda de premsa estava convocada per Alerta Solidària, Decidim Ser i els CDR per criticar el procés judicial contra 24 persones que van participar en concentracions davant del TSJC el 23 de febrer i el 27 de setembre. Els detinguts s'havien negat a complir amb els requeriments de l'Estat, que havia ordenat la seva detenció el passat 18 d'octubre i que estaven cerca i captura des d'aleshores.

En un comunicat, el CDR Catalunya deixa clar que només "des de la desobediència i l'activisme no violent contra els pilars de l'estat espanyol podrem fer trontollar aquest estat demofòbic i autoritari" i adverteix que no pensen acceptar ni reconèixer "els tribunals d'excepció que ens volen imposar penes de diversos anys de presó". L'entitat emplaça la ciutadania "a perdre la por a la repressió" perquè, asseguren, "que no podran mai contra un poble que lluita de forma lliure, decidida i combativa". El CDR, que ha denunciat la detenció i l'actuació de la conselleria d'Interior, ha fet una crida a la ciutadania a concentrar-se davant de la Ciutat de la Justícia.