El Tribunal de Comptes arxiva l'expedient obert a Ciutadans

El Tribunal de Comptes ha arxivat aquest divendres l'expedient que va obrir a Ciutadans arran de la fiscalització dels seus comptes del 2015 i ha dictaminat que "no hi ha cap infracció sancionable", segons han confirmat fonts de la institució.

En aquest informe relatiu al 2015, el Tribunal de Comptes es va negar a donar la seva conformitat a la comptabilitat de nou partits, entre els quals Ciutadans, per detectar-hi massa incidències, deficiències i discrepàncies.

Arran d'aquestes deficiències, a la primavera va arribar fins i tot a obrir expedient sancionador a set formacions polítiques, com Ciutadans, per suposades infraccions detectades en l'últim informe de fiscalització dels seus estats comptables.

En concret, a Ciutadans se li atribuïa una falta per la possible assumpció per terceres persones de despeses del partit el 2015. L'informe qüestionava que el partit d'Albert Rivera computés com a donacions en espècie determinats pagaments, per un import acumulat de 14.371,16 euros, efectuats per terceres persones, de determinades factures electorals emeses a nom del partit, i assenyalava que no s'havien identificat els donants que havien abonat factures que ascendien a un import de 2.036,74 euros.

Ara el Tribunal de Comptes ha decidit arxivar l'expedient obert a Ciutadans perquè considera que no hi ha infracció sancionable del partit taronja. Des de Ciutadans asseguren a Europa Press que el Tribunal ha sigut "contundent" a l'hora de refermar la "transparència" i rigor dels comptes del partit davant el que considera una "comissió xou" impulsada pel PP al Senat. "Amb un 10 en transparència internacional, el Tribunal de Comptes ratifica així la netedat del finançament del partit", subratllen.