El Tribunal de Comptes dubta de l’ús de fons locals

El Tribunal de Comptes veu un “buit legal” en les aportacions públiques que reben els grups municipals i que, posteriorment, passen a ser recursos del partit. Així ho va manifestar la consellera de l’òrgan, María Dolores Genaro, durant la segona sessió de la comissió d’investigació de finançament dels partits celebrada ahir al Senat.

Tant Genaro com María José de la Fuente, també consellera de l’òrgan fiscalitzador, van reconèixer que hi ha uns “llimbs” respecte a “si s’haurien de limitar les destinacions dels fons que reben els grups parlamentaris i municipals”.

Davant la insistència de Luís Aznar, portaveu del Grup dels Populars a la Cambra Alta i els únics que van participar en la sessió, Genaro va assenyalar que un cop aquests ajuts “formen part” dels recursos dels partits, “els hi poden donar el destí que considerin oportú”. Uns fons que poden ser utilitzats per a “campanyes públiques” a causa de la “manca de legislació” existent en aquest àmbit.

Així i tot, la llei de finançament de partits estableix que els recursos públics poden provenir de les aportacions dels grups parlamentaris i municipals. “Quan comptabilitzem les campanyes, reflectim que tots els recursos empleats siguin aportacions del partit, però no es pot identificar d’on ve aquest fons inicialment”, va subratllar Genaro.

Ciutadans, en el punt de mira

Tot i les conclusions presentades pel Tribunal de Comptes sobre les subvencions públiques, la sessió es va centrar en les incidències que l’òrgan va trobar en les finances de Ciutadans entre els anys 2014 i 2015. Segons l’informe de l’òrgan fiscalitzador, les “deficiències i discrepàncies” sobre les finances del partit impossibilitaven reflectir-ne la situació patrimonial. La formació taronja a Catalunya hauria fet una donació de 860.000 euros al partit a escala nacional per un servei d’assessoria. No obstant, el Tribunal de Comptes no va disposar de la “documentació exigida” per poder corroborar-ho. Genaro va explicar que no entren a justificar això perquè no disposaven de la documentació sol·licitada. En la mateixa línia, De La Fuente va matisar que aquests serveis “no van comptar amb un desglossament”. “Hem arribat on hem pogut arribar”, va concloure.

El secretari de finances de Ciutadans, Carlos Cuadrado, va considerar la sessió d’ahir al Senat una “maniobra de distracció” de la comissió del Congrés, que se centra en el suposat finançament il·legal del PP. Tot i això, van voler defensar “l’esforç de transparència” del partit havent informat al Tribunal de Comptes sobre els diners que rep en l’àmbit nacional, però també dels seus grups als ajuntaments i a les autonomies.

De fet, Cuadrado va anunciar que presentaran una proposta de llei avui al Congrés amb l’objectiu que els comptes dels partits incloguin, també, les finances dels seus grups institucionals a ajuntaments i parlaments.