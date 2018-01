El Tribunal de Comptes obre un procés fiscalitzador de l'acció exterior de la Generalitat

El Tribunal de Comptes ha acceptat la sol·licitud de la comissió mixta del Congrés d'obrir una fiscalització a l'acció exterior de la Generalitat, tal com ha avançat l'agència Efe. Segons apunten fonts de l'òrgan a l'ARA, no es tracta d'un procediment judicial, sinó que s'obre una investigació per a fer una auditoria. Es tracta d'una de les funcions que té encomanades el Tribunal de Comptes i que fa sovint amb altres comunitats autònomes sobre qualsevol aspecte.

En aquest cas, la iniciativa va ser del PP, que en la sessió de la comissió a la cambra baixa va argumentar que va criticar que el Govern invertís molts diners en "internacionalitzar el Procés" mentre els catalans són els que "menys reben per càpita en educació i sanitat". "Allà on la Generalitat ha acció exterior els resultats baixen, i on no en fa, els resultats pugen", va considerar el representat popular. En aquest punt en què el tribunal acorda iniciar aquesta investigació, l'ens ha de decidir què és el que exactament s'investiga, l'espai temporal objecte d'estudi i la planificació del calendari.

Segons Efe, el tribunal sol·licita informació de fins a 29 entitats, entre elles el Diplicat, liquidat per l'aplicació de l'article 155. També demana documentació diplomàtica de l' Institut Ramon Llull, la Casa Àsia, la Promotora de Exportacions Agroalimentàries o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l'Institut Català Internacional per la Pau, l'Agència Catalana de Turisme, La Fundació Wassu, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya o la Fundació Casa Amèrica de Catalunya.

Entre la informació que el tribunal fiscalitzador sol·licita figura tota la normativa en matèria d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, la relativa a les comunitats catalanes a l'exterior i la de les unitats de representació institucional a l'estranger, així com l'organigrama de la seva política diplomàtica.

També demana la relació i còpia dels plans anuals i plurianuals d'acció exterior i cooperació al desenvolupament, així com de les actuacions dutes a terme en aquest àmbit: programes, assistència tècnica, acords de col·laboració, participació en organitzacions i xarxes internacionals, conferències, fòrums, seminaris, estudis, publicacions o programes formatius. Així mateix, el tribunal demana, "amb el major grau de desagregació possible", el detall de l'execució pressupostària en cada exercici dels programes de direcció i administració general, relacions exteriors, cooperació al desenvolupament, internacionalització de la cultura i mitjans de comunicació social .