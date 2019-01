El Tribunal Constitucional ajorna la decisió sobre el recurs de llibertat d'Oriol Junqueras

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va dedicar la sessió d'ahir a examinar el recurs d'empara de la defensa de l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras –en presó preventiva des del 2 de novembre del 2017–, tot i que va traslladar la decisió al pròxim ple.



Fonts jurídiques han apuntat a l'ARA que la ponència del magistrat i president del Constitucional, Juan José González Rivas, va promoure un ampli intercanvi d'idees en relació a la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre el 'cas Demirtas'. La ponència, però, no va arribar a sotmetre's a votació.



Malgrat que el recurs d'empara inicial, del 5 de gener del 2018, contra la presó decretada per l'instructor del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, no feia referència a la sentència esmentada –dictada el novembre del 2018–, la defensa de Junqueras va aportar escrits posteriors a aquesta sentència perquè el Constitucional els valorés a l'hora de resoldre sobre el recurs.

Però la sala de recursos del Suprem va desestimar l'apel·lació de Junqueras abans de conèixer la sentència contra el líder kurd del TEDH. El cas Demirtas vs. Turquia gira entorn, precisament, de l'empresonament preventiu durant poc menys de dos anys del diputat kurd Selahattin Demirtas.



La sentència d'Estrasburg va declarar vulnerat l'article 3 del protocol 1 annex al Conveni Europeu de Drets Humans després de "considerar incompatible amb els drets polítics reconeguts [del diputat kurd] la decisió de mantenir privat de llibertat un càrrec parlamentari durant un període de temps prolongat i sense fonamentar per què no se'l sotmetia a mesures cautelars menys estrictes".



El TEDH va instar el govern turc a posar en llibertat Demirtas, ja que mantenir-lo en presó perseguia "un objectiu predominantment no reconegut, el d'asfixiar el pluralisme i limitar el lliure joc del debat polític". Les autoritats turques, però, van rebutjar deixar-lo en llibertat.



El president del Constitucional i ponent en el recurs d'empara de Junqueras tornarà a plantejar la seva proposta, en principi, davant el pròxim ple, previst per al dimarts 29 de gener.



Així, el TC preveia examinar també els recursos d'empara de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart contra la presó preventiva dictada pel magistrat Llarena. En qualsevol cas, aquests recursos seran sotmesos al ple després que es resolgui el de Junqueras.



En haver ajornat fins al pròxim ple la decisió sobre el recurs de Junqueras, la resolució coincidirà amb el trasllat dels presos independentistes des de les presons catalanes fins a Madrid. Un trasllat que, previsiblement, es farà el dimarts 29 de gener, just abans de l'inici de les sessions prèvies del judici oral, que podria arrencar, definitivament, el 5 de febrer.