El Tribunal Constitucional rebutja el recurs de l’amo de la nau de paperetes de l'1-O contra la seva detenció

Gairebé dos anys després, el Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat avui un recurs que va presentar l’amo de la nau de Bigues i Riells on es van trobar 10 milions de paperetes per al referèndum de l’1-O. El propietari, Pau Furriol Fornells, va al·legar vulneració de drets en el moment de la seva detenció. Així ho ha dit el TC en una sentència en què confirma que no admet el recurs de Furriol contra l’acte dictat el 21 de setembre del 2017 pel jutjat d’instrucció número 29 de Barcelona.

L’amo de la nau va ser detingut durant el matí del dia 20 de setembre del 2017 i posat en llibertat al migdia de l’endemà. De fet, va ser la mateixa Guàrdia Civil la que el va deixar marxar. El propietari es va voler acollir a l’'habeas corpus', és a dir, al dret de posar-se immediatament a disposició judicial per resoldre si la seva detenció ha sigut legal o no. Furriol va denunciar que la Guàrdia Civil no havia comunicat immediatament la seva detenció al Col·legi d’Advocats de Barcelona, que no va ser informat de les raons per les quals se l’havia detingut i que només se li va aclarir que la seva detenció es basava en haver comès, presumptament, delictes de desobediència i malversació, cosa que Furriol va trobar insuficient.

La Fiscalia va considerar que el recurs de Furriol havia estat presentat fora del termini legalment establert. El propietari de la nau va presentar el recurs el 3 de novembre del 2017, quan el termini legal és de vint dies hàbils. El TC ha explicat que la notificació de les resolucions judicials que van posar fi al procediment d''habeas corpus' es va produir el mateix dia que es van dictar, el 21 de setembre del 2017, i el termini finalitzava a les a tres de la tarda del 23 d'octubre del 2017. A més, el Tribunal Constitucional ha aclarit que "l'actuació policial discutida, que és la detenció del recurrent, ni tan sols havia estat ordenada per l'autoritat judicial, sinó que va ser adoptada de manera autònoma per la unitat policial".