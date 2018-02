El Tribunal Constitucional allarga la suspensió de les estructures per a una Hisenda catalana

El Tribunal Constitucional ha decidit mantenir la suspensió cautelar dels articles de diverses lleis tributàries catalanes que a l'agost del 2017 van crear estructures per a una hisenda pròpia, com una Agència Tributària, un Consell Fiscal i un Institut d'Estudis Tributaris. Les normes suspeses, a més de crear els esmentats organismes, afecten matèries com l'accés de funcionaris a l'administració tributària catalana i dissenyen diversos aspectes que farien funcionar un sistema de recaptació independent.

El setembre del 2017 l'alt tribunal va acordar la suspensió provisional, durant cinc mesos, de la llei de transitorietat -la llei de ruptura que preveia convertir Catalunya en una república independent- i de determinats articles de la llei del codi tributari. La llei de transitorietat ja va ser anul·lada. El que ha decidit ara és perllongar la suspensió, durant cinc mesos i fins que no resol sobre el fons de l'assumpte, de les normes relatives a una Hisenda catalana.

La fonamentació jurídica del TC per adoptar la seva decisió radica en el fet que ja s'ha pronunciat en sentències anteriors sobre normes similars a les ara recorregudes en, almenys, un dels seus aspectes, el que afecta els funcionaris que haurien d'incorporar-se a una Hisenda catalana. En una sentència del 2015, el TC va assenyalar que la restricció en l'accés a la funció pública que regulava una norma catalana que havia estat recorreguda no podia ser acceptada.

Un dels aspectes recorreguts en les lleis ara examinades és que presenten "intensa similitud" amb la redacció de la llei anul·lada el 2015, reconeix el TC. "Per resoldre aquest incident de suspensió n'hi ha prou amb constatar les intenses similituds esmentades amb preceptes legals declarats inconstitucionals i nuls" que mostren algunes disposicions de la normativa ara recorreguda, diu l'alt tribunal. I sobre aquesta base acorda mantenir la suspensió provisional de gran part dels preceptes recorreguts, i aixecar-la només sobre alguns articles que no afecten l'essència de l'assumpte, com són la figura de les "enteses" amb els contribuents i determinats instruments procedimentals per a la unificació de criteri en matèria tributària.