El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs de Podem contra el 155

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs de Podem contra l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. En la sessió plenària, l'alt tribunal ha decidit que estudiarà els pròxims mesos la impugnació a la intervenció de l'autonomia catalana dictada pel govern de Mariano Rajoy, que va suposar la dissolució del Parlament, el cessament del Govern i la convocatòria d'eleccions. Aquesta admissió a tràmit no pressuposa cap posicionament dels magistrats pel que fa al fons del recurs, que arribarà quan hi hagi una sentència. Com a partit, Podem no podia demanar cap suspensió cautelar. El tribunal dona quinze dies al Congrés de Diputats, el Senat i el govern espanyol per personar-se en el procediment i formular al·legacions.

El partit lila va cedir els seus diputats al Congrés als comuns perquè poguessin tirar endavant la iniciativa, que requeria un mínim de 50 càrrecs electes. L'excap de files d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, va explicar en presentar el recurs que el govern espanyol s'havia "extralimitat" amb les mesures que va prendre en virtut de l'aplicació del 155. "Permet enviar instruccions concretes de compliment a les comunitats autònomes i fins i tot assumir algunes funcions executives", va advertir.

El Parlament també va presentar aquest dimarts un recurs contra l'aplicació del 155 que l'alt tribunal haurà de decidir si aborda conjuntament amb el de Podem o bé per separat.