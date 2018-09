El Tribunal Suprem s'hauria saltat les normes perquè Llarena assumís la causa del Procés, segons Público

El Tribunal Suprem s'hauria saltat els passos perquè el jutge Pablo Llarena assumís la causa contra els líders independentistes. Segons informa ' Público', els fets es remuntarien al 14 de gener del 2016, quan el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va proposar-lo per entrar a la sala segona del Tribunal Suprem, que és la sala que s'encarrega de les causes especials dels imputats aforats.

La manera com el ple del 28 de gener va elegir Llarena va ser controvertida i va generar un debat sobre el procediment pel qual s'havia arribat a la proposta de Llarena, en què s'havien exclòs vuit dels tretze candidats al lloc. La decisió va generar polèmica i l'associació Jutges per la Democràcia va interposar un recurs contenciós administratiu contra l'ascens de Llarena al Suprem, perquè consideraven que es vulneraven dos articles de la llei orgànica del poder judicial, tres articles del reglament de nomenaments i tres de la Constitució. El recurs no es va admetre.

Pocs mesos després, Llarena va ser designat jutge instructor de la causa contra el Procés, tot i que tenia per davant cinc jutges que havien d'haver rebut l'encàrrec d'instruir la causa, complint amb l'acord sobre el funcionament de les sales i seccions del Tribunal Suprem. La norma estableix que la designació es farà "seguint l'ordre d'antiguitat, excloent-ne el president i els magistrats que formen les sales d'admissió i de recursos". Segons 'Público', Llarena tenia per davant cinc jutges amb més antiguitat.