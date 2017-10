El Tribunal Suprem desestima el recurs de la Generalitat perquè aturi el 155

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de suspensió cautelaríssima presentat per la Generalitat contra l'acord del consell de ministres d'iniciar els tràmits de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. El tribunal tenia 48 hores per respondre a la petició i s'hi ha oposat, al·legant que no té potestat per impedir "l'exercici constitucional del Senat". A parer de la sala tercera contenciosa administrativa, no procedeix aturar amb el caràcter d'urgència aquesta mesura, perquè està encara en fase de tramitació a la cambra alta.

D'altra banda, el Tribunal Constitucional també ha desestimat els recursos d'empara que van presentar aquest dimecres els grups d'ERC i el PDECat al Senat perquè es paralitzés la tramitació del 155. Els partits independentistes consideraven que s'havia vulnerat el reglament de la cambra alta.