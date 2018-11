El Tribunal Suprem es dona 30 dies més per dictar la sentència sobre el 9-N

La sala penal del Tribunal Suprem s'ha donat 30 dies més per dictar sentència sobre el 9-N. En una providència, els magistrats argumenten que necessiten més temps per la complexitat del tema, el volum de documentació i el nombre de recurrents. El 7 de novembre es va celebrar una vista al Tribunal Suprem per estudiar els recursos presentats per l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Educació Irene Rigau contra la decisió del TSJC d'inhabilitar-los per haver organitzat el 9-N l'any 2014. Ara el Suprem ha de decidir si confirma la condemna (tal com va sol·licitar la Fiscalia durant la vista) o si la modifica. Aquesta sentència ja serà ferma.

El TSJC els va condemnar per un delicte de desobediència a 2 anys d'inhabilitació en el cas de Mas, 1 any i 9 mesos per a Ortega i 1 any i 6 mesos per a Rigau. Tot i que la condemna no és ferma, actualment cap dels tres ocupa càrrecs públics. També va imposar multes de 36.000 euros a Mas, 30.000 a Ortega i 24.000 a Rigau. En canvi, el tribunal els va absoldre d'un delicte de prevaricació. Abans d'arribar a judici, l'acusació per malversació va decaure i no se'ls va arribar a jutjar per aquest delicte.

Després d'aquesta condemna, tots tres van recórrer la decisió davant del Tribunal Suprem. Ara, després de la vista del 7 de novembre, el tribunal haurà de prendre una decisió. Aquesta pròrroga de 30 dies no té per què esgotar-se.

La sala que ha estudiat els recursos està constituïda pels magistrats Luciano Varela Castro (president), i Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro i Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.