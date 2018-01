Trobada entre Pascal i Rubalcaba a Madrid en ple debat sobre la investidura a distància

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha coincidit aquest dijous amb l'ex secretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba en un cèntric bar de Madrid, segons ha avançat Eldiario.es i ha confirmat l'ARA. A la trobada també hi havia el coordinador dels diputats del partit català a Madrid, Jordi Xuclà. Aquest fet es produeix només un dia després que Pascal es reunís amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Brussel·les.

Fonts del PDECat asseguren que ha estat una "pura coincidència", totalment "fortuïta", trobar-se l'exlíder socialista en un bar de Madrid i que per "cortesia" l'han saludat i han compartit una cervesa. Des de l'equip de Pedro Sánchez -que manté poca relació amb Rubalcaba des de les primàries del PSOE- asseguren que no sabien de l'existència de la reunió i que, un cop celebrada, no en coneixen el contingut.

Segons Eldiario.es han parlat de la situació a Catalunya i Rubalcaba els ha traslladat que busquin ponts amb el govern de Mariano Rajoy per traslladar-li les informacions que han compartit amb ell.