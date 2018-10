Trobada de polítics i empresaris catalans i espanyols a Fonteta

Com cada any, l’empresari Luis Conde celebra una trobada perquè els poders polítics i econòmics catalans i espanyols es reuneixin al voltant d’una mateixa taula al Mas Anglada de Fonteta, a l’Empordà. Aquesta vegada en una data particularment assenyalada, ahir, 27 d’octubre, un any després del xoc entre la Generalitat i la Moncloa, amb una declaració d’independència ràpidament replicada per l’aplicació del 155. Solia assistir-hi el president de la Generalitat -així ho han fet històricament Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla i Artur Mas-, per bé que no hi van anar ni Carles Puigdemont el 16 de setembre de l’any passat ni tampoc Quim Torra ahir. De fet, el Govern de Torra no va enviar-hi cap representant de primer nivell.

Mas, Cunillera, Villegas i Albiol

Diverses persones vinculades a formacions independentistes sí que hi van assistir, com per exemple l’expresident de la Generalitat i del PDECat Artur Mas, així com l’excoordinadora general i actualment senadora de la formació sobiranista Marta Pascal. De l’òrbita convergent també hi havia l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias, el diputat al Congrés Jordi Xuclà i una de les persones de confiança de Mas, David Madí, assessor de l’expresident i excap de gabinet quan va ser conseller d’Economia amb Pujol. Per part d’ERC van acceptar la invitació el secretari general de Vicepresidència, Albert Castellanos, i el director general de Promoció Econòmica, Lluís Juncà. També hi era l’impulsor de les primàries independentistes a Barcelona Jordi Graupera. L’espectre ideològic va ser ampli i van integrar la trobada també representants del PSC com el primer secretari, Miquel Iceta, o l’exlíder dels socialistes Pere Navarro, ara delegat de l’estat del Consorci de la Zona Franca. També hi havia la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Per part de les forces que reclamen de nou el 155 van assistir-hi el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, i el vicepresident segon del Parlament, José Maria Espejo-Saavedra, així com l’alcaldable per Barcelona Manuel Valls. L’encara president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, tampoc hi va faltar. Tancava el cercle polític el president de l’executiva biscaïna del PNB, Andoni Ortuzar. A banda de representants polítics, també van prendre part en aquesta trobada per al diàleg l’únic candidat a la presidència de Foment, Josep Sánchez Llibre, i representants del sector bancari, així com membres destacats del món empresarial barceloní, per exemple d’Abertis.