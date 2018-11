El TSJC arxiva la investigació contra Turull per haver cedit 96.000 euros a la seva dona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha arxivat la investigació contra Jordi Turull per haver cedit 96.000 euros a la seva dona poc abans que el designessin candidat a la presidència, per evitar que li embarguessin si acabava processat per rebel·lió al Tribunal Suprem, com ha passat. Fins i tot la fiscalia, que havia estat qui havia impulsat la causa querellant-se contra Turull, es va mostrar partidària de l’arxiu, després de la seva declaració el 8 d’octubre passat.

En el seu escrit, el jutge conclou “amb la conformitat del ministeri fiscal” que durant la investigació del cas “no s’han pogut recollir suficients indicis criminals” per determinar si Turull i la seva dona van efectuar la cessió patrimonial per “dificultar un futur embargament del patrimoni” o si bé volien “regularitzar una situació patrimonial”, com tots dos van declarar davant de jutge. De fet, el magistrat afegeix que tant la documentació aportada pel matrimoni com els testimonis que van declarar aquell dia van certificar aquesta versió.

Durant l’interrogatori, Turull li va retreure al fiscal l’acció judicial: “Si vostè m’hagués citat a declarar abans, no hagués calgut arribar fins aquí”, va dir-li Turull, que va assegurar que va cedir part del patrimoni a la seva dona per motius personals i a causa d’una malaltia.

Solvència acreditada

En el seu escrit, el magistrat que portava el cas també afegeix que en la causa per rebel·lió que està pendent de data de judici al Suprem, a Turull “se l’ha declarat solvent”, ja que la fiança exigida pel tribunal l’ha cobert “un tercer”, en aquest cas l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).