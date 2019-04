Turull: "Cap xec en blanc, s'ha acabat pagar per avançat"

El candidat de JxCat per Lleida, Jordi Turull, avisa el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no li donaran "cap xec en blanc". "L'època de pagar per avançat per part nostra s'ha acabat. Han enredat i han embolicat la troca massa cops", ha argumentat en una entrevista que publica aquest diumenge 'El Punt Avui'.

Des de la presó de Soto del Real, Turull ha insistit que JxCat demana "diàleg efectiu i urnes" i ha lamentat que Sánchez fins ara "al matí es vesteix de persona dialogant i a la tarda de 155". D'altra banda, s'ha mostrat convençut que el procés és "inevitable i imparable": "Si aprofitem cada cop que hi ha urnes, al final culminarem allò que vam començar", ha afegit.

Turull ha defensat que l'independentisme té el més important que es pot tenir en un "repte democràtic gegantí": el compromís actiu de milions de catalans. En canvi, segons ha assenyalat Turull, l'Estat no convenç i "ha de recórrer a togues i presons".

El candidat de JxCat assegura que la seva formació va a Madrid a fer "política en majúscules" perquè "el moment i l'objectiu s'ho valen com mai". En aquest context, assegura que l'objectiu de la República Catalana "continua intacte" i que "cal aprofitar tots els espais de decisió".