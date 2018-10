Turull, Rull i Sànchez demanen empara al TC per la suspensió com a diputats ratificada pel Suprem

Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull presenten un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per "vulneració de drets fonamentals a la participació en afers públics i accés a càrrecs públics, a la presumpció d'innocència i a un procés amb totes les garanties". El seu lletrat, Jordi Pina, ha presentat aquest recurs aquest dimarts contra la decisió de la sala d'apel·lacions de ratificar la suspensió com a diputats dictada pel magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

En el recurs, l'advocat se centra en els motius pels quals és aplicable l'article 384bis de la llei d'enjudiciament criminal i que preveu la suspensió preventiva dels diputats. Segons Pina, el Suprem parteix d'una interpretació "extensiva" contrària a la doctrina del TC. Assegura que l'alt tribunal ha expressat anteriorment que aquesta prerrogativa es podia aplicar davant "individus rebels" o davant "actuacions de bandes armades o elements terroristes". "No es pot acceptar –i així ho va afirmar la mateixa sala d'apel·lacions en la seva interlocutòria confirmant el processament– que els recurrents utilitzessin en la seva activitat instruments que poguessin merèixer la consideració d'armes o explosius o mètodes similars als terroristes". Per això, Sànchez, Turull i Rull sol·liciten que el TC declari la nul·litat de les resolucions de les quals deriva la "vulneració" de drets que denuncien.

En l'escrit, el lletrat també adverteix de la vulneració dels dret a tenir un tribunal "imparcial" com a "garantia bàsica d'un procediment penal" per la presència a la sala d'apel·lacions del jutge Francisco Monterde. És vicepresident de l'Associació Professional de la Magistratura, una associació judicial que en "mesos anteriors a aquesta demanda ha promogut a Twitter una autèntica campanya contra els demandants, en què s'ha prejutjat la seva culpabilitat i s'ha ironitzat amb sarcasme i burla sobre les seves persones".

Pina fa referència a la decisió de Llarena de proposar una fórmula no prevista al reglament del Parlament perquè la seva suspensió no alteri les majories parlamentàries. "La sala penal del Suprem no té absolutament cap competència per indicar-li a una cambra legislativa com ha d'interpretar el seu propi reglament [...]. La via suggerida pel senyor instructor per no caure en l'absoluta desproporció que ell mateix ha advertit en la seva decisió molt probablement resulta inevitable", indica l'advocat.

Apel·lació a la justícia internacional

En l'escrit, la defensa de Sànchez, Rull i Turull planteja que, en cas de no estimar directament la demanda, plantegi una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la compatibilitat de l'article 384 bis de la LECRim amb diversos articles de normatives europees. Pina es refereix a diferents preceptes que indiquen que "els estats membres garanteixen que es presumirà la innocència dels sospitosos i acusats fins que es provi la seva culpabilitat".