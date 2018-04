Turull també demanarà mesures cautelars a l'ONU perquè reconegui el seu dret a ser investit

Jordi Turull ha assegurat que batallarà pels seus drets polítics a nivell internacional i que també demanarà mesures cautelars a l'ONU perquè reconegui el seu dret a ser investit, tal i com ja ha fet la defensa de Jordi Sànchez. "No renuncio a ser investit, només ho he fet de forma temporal per tal que es puguin defensar els drets de Jordi Sànchez", ha assenyalat Turull des d'Estremera en una entrevista al digital ' El Món'.

"Crec que el meu cas és encara més greu que el de Sànchez, perquè jo em trobava enmig d'una investidura. M'han empresonat en ple procés d'investidura i després de la meva apel·lació al diàleg", ha denunciat el diputat de JxCat, que es mostra partidari d'intentar la investidura del número dos de JxCat, empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre, per tal de comprovar si el jutge Llarena "respecta o no els seus drets polítics". Turull afirma que se sent "més fort que mai" a la presó: "Mai aconseguiran ni el meu silenci ni la meva rendició", ha sentenciat.

Segons el diputat de JxCat i exconseller la notícia que Alemanya no extradirà el president Puigdemont pel delicte de rebel·lió va ser rebuda "com una gran esperança enmig de la tenebra". Turull també espera "amb ganes" la declaració que farà davant del jutge Llarena entre els dies 16 i 19 d’abril. "Entrarem en el fons de la qüestió indagatòria per primera vegada, a diferència de quan ens van citar a l’Audiència Nacional o al Suprem per dictar cautelars, en què no vam poder explicar-nos", ha apuntat Turull, que puntualitza que s'ha preparat a fons la declaració i s'ha llegit els més de 1.000 folis dels informes de la Guàrdia Civil "plens de barbaritats i mentides per bastir un fals relat".

No obstant això, el diputat de JxCat també considera probable que la justícia espanyola "s'acarnissi més amb els presos" després de la decisió de la justícia alemanya respecte a Puigdemont. "Això, sí. Si volen que calli i que plegui no se’n sortiran. Mai aconseguiran ni el meu silenci, ni la meva rendició ni que renunciï a res", ha conclòs el diputat de JxCat empresonat a Estremera.