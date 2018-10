La UB retira el doctorat a l'exdirigent de CDC Marc Guerrero per plagi

La Universitat de Barcelona (UB) ha retirat la tesi doctoral que va elaborar el líder del sector liberal del PDECat Marc Guerrero, i per la qual va obtenir un 'cum laude', per haver plagiat diverses pàgines i la tesi central del treball d'un altre investigador, segons ha informat El País i han confirmat a Efe fonts universitàries.



La comissió jurídica assessora de la Generalitat que ha avaluat el plagi ha notificat aquest divendres a la UB la conclusió de la investigació de la tesi i ha determinat que s'han plagiat quatre pàgines, motiu pel qual la UB ha decidit que retira el títol de doctor en ciències socials a Marc Guerrero. Va ser e l novembre del 2015 quan la universitat va obrir la investigació a la tesi doctoral que va elaborar Guerrero, que en aquell moment era dirigent de CDC i exvicepresident del partit Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE Party).



Fonts de la UB han reconegut a Efe que la situació és "bastant excepcional" i que ara caldrà determinar el procediment administratiu per procedir retirar la tesi. L'autor del llibre –titulat 'Donar protagonisme a Catalunya'– parcialment copiat, Jaume Urgell, va denunciar el cas el setembre del 2015. De fet, l'any passat la universitat va arxivar el cas, però Urgell va interposar un recurs de reposició perquè es reobrís la investigació. Ara ha conclòs el nou procediment i ha quedat acreditat el plagi.

L'afectat ha negat a través de Twitter que la UB li hagi retirat el títol.