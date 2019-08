L’UCE critica que Colau li hagi retirat les subvencions

Més alumnes matriculats, més pressupost i més professors i conferenciants. La Universitat Catalana d’Estiu (UCE) va celebrar ahir que manté la seva tendència a l’alça malgrat les dificultats econòmiques. L’Ajuntament de Barcelona ha tancat l’aixeta de les ajudes i la pròrroga dels pressupostos catalans ha congelat les subvencions, però s’hi han apuntat un 1,73% més d’estudiants, fins a arribar a sobrepassar els 700, i el pressupost de les jornades ha augmentat més de 50.000 euros, fins a superar el mig milió.

Tot i aquestes dades, el rector de l’UCE, Jordi Casassas, va destacar més “la rellevant dimensió política” de l’edició d’aquest any. De fet, durant aquesta setmana d’agost Prada ha marcat l’actualitat política catalana. Sense anar més lluny, el president de la Generalitat, Quim Torra, va establir les bases del que ha de ser, a parer seu, el full de ruta del Procés, que passa per recuperar la iniciativa i tornar al conflicte amb l’Estat. I diferents actors de l’independentisme han reflexionat sobre la necessitat de la “desobediència civil”, que, segons la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, és el “mínim comú denominador” de la clamada unitat estratègica per respondre a la sentència del judici al Procés.

Balanç positiu

En aquest sentit, Casassas va agrair a Torra que fes el discurs des de Prada i va contraposar el compromís de la Generalitat amb l’UCE amb el de l’Ajuntament de Barcelona. Segons el rector, el cap de l’executiu català “ha vist de primera mà la utilitat de l’UCE” i, en canvi, el nou consistori liderat per Ada Colau “no és conscient del seu paper de capitalitat dels Països Catalans”. El president de la Fundació de l’UCE, Joan Maluquer, també va lamentar que la supervivència de la Universitat “penja d’un fil” cada curs pels problemes econòmics. D’altra banda, va celebrar que a l’UCE de Manresa hagin aconseguit mecenatge privat d’un conjunt d’empresaris de la Catalunya Central, que injecten una tercera part del pressupost de les jornades celebrades a la capital del Bages. Un altres inconvenients amb què es troben a Prada són les traves que els posa el director del Lycée Charles Renouvier, que no els dona més espai i, per aquest motiu, l’UCE veu limitat el seu creixement.

D’altra banda, els organitzadors també van assegurar que hi ha hagut un salt qualitatiu dels cursos acadèmics i de les ponències. “Tinc una fixació per treure’ns l’estampa d’aquelarre independentista”, va remarcar Casassas. “Venen professors d’arreu dels Països Catalans, però el contingut de les classes és diferent del de les universitats reglades -va afegir Maluquer-. Plantegem moltes coses en funció de l’actualitat i s’avancen debats i reflexions”.

Un altre dels punts positius que va celebrar Maluquer és l’augment de públic més jove, que ha vingut gràcies sobretot a la Universitat d’Alacant, que ha animat els seus estudiants a participar a les jornades de Prada de Conflent. Per aquest motiu, la Universitat Catalana d’Estiu ha augmentat les activitats lúdiques de nit destinades a aquest públic, en especial els concerts. En el mateix sentit, tot i que la majoria d’alumnes són del Principat, els organitzadors també van destacar que les jornades han comptat amb la participació d’estudiants d’arreu dels Països Catalans. Justament aquesta diversitat d’orígens fa de l’UCE de Prada un dels pocs espais de trobada de tot el catalanisme cultural i polític.