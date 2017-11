La UCO acusa Zaplana de tràfic d'influències per fer d'intermediari a la Púnica

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil atribueix a l'exministre del PP Eduardo Zaplana el delicte de tràfic d'influències per intervenir en una gestió entre l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella i una empresa de la trama Púnica. Concretament, entre l'empresari aconseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, i l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella. L'operació consistia a intervenir en la contractació de serveis de millora d'imatge a l'exregidora per part d'empreses d'aquest informàtic expert en reputació en línia. Així consta en un nou informe incorporat a la causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, al qual ha tingut accés Europa Press, que conclou que l'expresident de la Generalitat Valenciana, a instàncies del també investigat Antonio Alonso Conesa, va prendre part perquè l'empresari De Pedro presentés la seva proposta de serveis de reputació en una trobada que va tenir lloc en l'estiu de 2013 en una casa que Ana Botella i José María Aznar posseeixen a Màlaga.

L'informe recull que es va acordar inicialment la quantitat de 60.000 euros per un suposat Pla de Mitjans, si bé, davant la dificultat de materialitzar la proposta, com a alternativa per al pagament a les empreses de De Pedro, es va designar Maldiviana -empresa investigada en la trama- com a subcontracta en un contracte públic municipal. La solució que es va estudiar per part de De Pedro per abonar els treballs de reputació per a Botella consistien a facturar serveis de consultoria al consistori madrileny o campanyes de publicitat en diaris digitals de Madiva, segons afirma l'informe en el sumari de la causa, que també explicita que entre la documentació confiscada hi ha escrits en els quals es fa referència a hores de treball vinculats amb l'exregidora.

Pel que sembla, hi va haver problemes per materialitzar una primera proposta d'acord. Per aquest motiu es va posar en marxa un pla alternatiu consistent en la inclusió de Madiva com a subcontractat d'un contracte públic de l'Ajuntament adjudicat a una altra empresa. Per aquests fets, la Guàrdia Civil imputa a De Pedro un presumpte delicte de malversació. Igualment atribueix a Conesa la comissió d'un possible delicte de tràfic d'influències, per haver intervingut en l'operació en qualitat de soci de De Pedro, i a Zaplana per a la concreció de la prestació de serveis a Botella en els anys en què va ser alcaldessa de l'ajuntament madrileny.