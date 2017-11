UGT veu el 21-D com un "simulacre de referèndum" que haurà de fer reflexionar l'Estat

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, considera que el 21-D serà un "simulacre de referèndum", ja que s'interpretaran els resultats en funció de quants vots hauran obtingut els partits que defensen el sí a la independència, quants els del no i quants l'espai d'entremig. En una entrevista a l'ACN, el líder sindical ha considerat que la cita electoral "ens donarà una foto" que "ha de fer reflexionar el govern de l'Estat". A partir d'aquí, cal que els polítics "seguin a negociar" i "tard o d'hora s'haurà de votar", defensa el secretari general. Ros reclama l'alliberament dels presos i fa una crida a la participació de cara als comicis electorals perquè se superi l'històric 77,5% del 27-S.

D'altra banda, el líder d'UGT reclama als partits que, tot i l'excepcionalitat del moment, no oblidin l'agenda social. "Els que surtin escollits ho seran per una legislatura, no per 15 dies, i és important saber què proposen més enllà de la relació Catalunya-Espanya", ha assegurat.

"No votem un referèndum, el 21-D, però té un punt de referèndum, com a mínim tindrem un simulacre de foto de referèndum", constata. Després de les eleccions, el líder sindical urgeix que els polítics "seguin a una taula i negociïn", ja que així és com "les societats democràtiques solucionen els problemes; no se soluciona amb jutges". En aquest sentit, Ros reclama l'alliberament dels consellers i dels líders de les entitats, ja que diverses veus del món judicial han assegurat que "no està justificat".



El líder de la UGT posa de manifest que, un cop se sàpiguen els resultats de les eleccions del 21 de desembre, els resultats es llegiran en clau del suport a la independència. "Es mirarà més això que si un partit puja més que un altre", ha assegurat. "Les eleccions ens donaran la foto de com estem ara, i a partir d'aquí cal negociar. I evidentment a les societats democràtiques els canvis legislatius importants, de Constitució o d'Estatuts, es fan votant, així que tard o d'hora s'haurà de votar", ha afegit.



Ros ha recordat que la UGT defensa el dret a decidir en un sentit ampli, i aquí "hi cap el referèndum". "El problema polític Catalunya – Espanya s'ha de resoldre votant", insisteix. Segons ell, "el xoc de trens" ja s'ha produït i s'han vist les conseqüències en un sentit i en un altre, així que "ara amb més raó s'ha de poder votar amb normalitat", com ja s'ha fet en altres països.



La convocatòria electoral ha deixat la Taula per la Democràcia en "stand-by" a menys que hi hagi "atacs als drets i les llibertats", assenyala Ros. I és que en campanyes electorals, la UGT no fa "cap activitat que pugui ser relacionada amb la política". La Taula per la Democràcia és una organització transversal amb una quarantena d'entitats, entre les quals també hi ha patronals, universitats, l'ANC o Òmnium, entre altres.