Unides Podem avisa Sánchez que no pot ignorar les autonomies

Primer van ser les crítiques per les mesures de confinament, i ara per les de desconfinament. El president del govern espanyol ha aconseguit el suport a fins a tres pròrrogues de l’estat d’alarma, però cada cop hi ha més malestar entre l’oposició al Congrés i els diferents governs autonòmics per la gestió de la Moncloa de la crisi del coronavirus. Pedro Sánchez també ha hagut de fer equilibris interns amb els seus socis de govern per les decisions preses. De fet, ja ha anat a remolc fins a tres cops amb les mesures reclamades per altres partits -també Unides Podem- i en la conferència de presidents de cada diumenge: va abraçar per sorpresa la proposta de confinament dur de la Generalitat -que també reclamava el partit lila-, després va anunciar la sortida dels nens i dissabte passat la de començar a fer esport a partir del 2 de maig.

Sánchez va rebre aquest dilluns nou toc d’atenció dels seus socis de coalició. Després d’una nova conferència de presidents moguda, el portaveu d’Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, va posar-se al costat de les autonomies i va advertir que el govern espanyol “pecaria de prepotència si pensés que ho pot fer tot sol”. El president espanyol anunciarà avui el pla de desconfinament des de la Moncloa, després d’haver avançat ja dissabte que tindrà un comandament únic de control homogeni per a tots els territoris, encara que després la desescalada sigui desigual. Durant una entrevista a TVE, Echenique va advertir que “no és el moment” de “competir entre administracions”, sinó de col·laborar. Missatges similars envien els ministres del PSOE, per bé que en tots ells sempre es fa una crida a la col·laboració de les comunitats autònomes i no viceversa. El portaveu d’Unides Podem va respondre així a la petició del president de la Generalitat, Quim Torra, d’acabar amb la centralització de les competències que suposa l’estat d’alarma.

Negociacions amb els populars

Justament el govern espanyol fa dies que intenta guanyar-se la confiança de les comunitats governades pel PP amb la intenció d’aproximar-se al líder de l’oposició, Pablo Casado, tancat en banda a qualsevol possibilitat d’acord. El PSOE ha deixat de carregar durament contra els populars i ara concentra els dards en Vox, contra qui ja s’ha querellat davant la Fiscalia per difondre notícies falses. El partit ultra va respondre ahir amb l’anunci de recórrer davant del Tribunal Constitucional el reial decret de la declaració de l’estat d’alarma i les seves progressives pròrrogues per fer-ne un ús “abusiu i inapropiat” des del govern espanyol.

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, hauria estat negociant la setmana passada tant amb el portaveu de Justícia del PP al Congrés, Luis Santamaría, com amb el responsable de justícia del partit i conseller de la Comunitat de Madrid, Enrique López, el decret per evitar el col·lapse judicial pel coronavirus, que s’aprovarà avui en consell de ministres, tal com va avançar ahir El Confidencial. De fet, segons van explicar ahir fonts del ministeri de Justícia, el PP va aplaudir les mesures i va avançar que hi votaria a favor. Però ahir Casado va rebutjar-ho de ple.

Comença a haver-hi certa descoordinació entre el PP al Congrés i allà on governa i ha hagut d’arromangar-se en la gestió de la crisi. Per forçar un pacte a nivell estatal, el PSOE continua estenent la mà allà on és oposició. Cs té ganes de recollir-los el guant, però la seva líder, Inés Arrimades, qüestionava ahir desconfinar sense prou tests.