Units per Avançar es reuneix amb el PNB i li presenta la seva proposta de pacte d'estat

Una delegació d'Units per Avançar, encapçalada pel seu líder, Ramon Espadaler, s'ha reunit aquest dilluns a Bilbao amb el PNB per explicar la seva proposta d'elaborar "un pacte d'estat" per resoldre la situació a Catalunya. En un comunicat, ha explicat que la trobada ha durat una hora i mitja, i ha servit per analitzar la situació política i econòmica al País Basc, Catalunya i la resta de l'Estat, i especialment "el conflicte actual entre Catalunya i Espanya".

Les dues formacions han coincidit que els problemes polítics "s'han de resoldre en la política" i que correspon als governs català i espanyol afrontar la situació "des del diàleg i el consens". La delegació d’Units per Avançar ha estat integrada per Espadaler, la presidenta del consell nacional, Helena Isábal, el vicepresident del partit, Ignasi Rafel, i el secretari de relacions internacionals, Salvador Sedó. Per part del PNB, hi han assistit el president de la formació, Andoni Ortuzar, Mireia Zarate, secretària del partit, i el responsable de l'àrea d’organització, Joseba Aurrekoetxea.

El pacte d'estat que proposa Units per Avançar inclou la necessitat de "reconeixement constitucional de Catalunya com a nació dins d'Espanya i de les seves singularitats pròpies", com són la llengua, la cultura, el dret civil i les institucions. Per fer-ho, Espadaler no veu necessari reformar la Constitució, sinó desenvolupar per llei el concepte de nacionalitats que figura a l'article 2 de la carta magna. Una altra proposta d'Units passa per definir un calendari concret per abordar i acordar el desenvolupament efectiu de l'autogovern català a través de la delimitació de les competències, el compliment de les sentències del TC en aquest àmbit, i un nou Estatut d'Autonomia si cal.

Units també aposta perquè el pacte d'estat inclogui un nou model de finançament "que superi i solucioni les actuals deficiències i permeti a les comunitats assumir la recaptació derivada del seu tram autonòmic". En aquest capítol de finançament, la formació també advoca per reconèixer la capacitat de determinades comunitats com Catalunya de dissenyar el seu propi sistema fiscal dins d'un marc comú i per desplegar una agència tributària consorciada –organisme ja previst a l'Estatut.