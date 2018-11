Units per Avançar sol·licita ingressar al Partit Popular Europeu

Units per Avançar (UxA), la formació que lidera Ramon Espadaler i que va concórrer a les últimes eleccions catalanes amb el PSC, ha reclamat l'ingrés al Partit Popular Europeu, al qual ja pertanyia Unió Democràtica, formació mare de molts dels fundadors d'UxA. Un cop formalitzada la sol·licitud d'incorporació com a membre del PPE, el partit participa com a convidat en el congrés europeu que va començar dimecres i continua aquest dijous a Hèlsinki (Finlàndia).

Entre els objectius que s'ha fixat Units per Avançar en el seu procés de desplegament, hi ha l'establiment de relacions amb el Partit Popular Europeu on s'agrupen les formacions conservadores i de centredreta europees, amb ideologia democratacristiana, popular i/o reformista. Amb el seu ingrés al PPE, Units per Avançar pretén establir relacions amb alguns dels seus partits membres, com la CDU i CSU alemanyes, el PSD portuguès, el CD&V flamenc o la CDA holandesa, així com amb fundacions que considera afins, com la Konrad Adenauer de la CDU alemanya i el Wilfred Martens Center, amb les quals assegura que els uneix "la ideologia humanista i socialcristiana, i la defensa dels valors i principis europeistes i de l'economia social de mercat i el bé comú". Units per Avançar és present al congrés d'Hèlsinki a través de Salvador Sedó, responsable de relacions internacionals i exdiputat al Parlament Europeu.