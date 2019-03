Units per Avançar acorda presentar-se amb el PSC a Barcelona

Units per Avançar es presentarà el proper 26 de maig de la mà del PSC a les eleccions municipals a Barcelona. Era una opció que es donava pràcticament per segura i que aquest dissabte el consell nacional de la formació encapçalada per l'exconseller Ramon Espadaler ha acordat formalment. "Com a catalanistes que som no podem compartir candidatura amb Manuel Valls, de Ciutadans i UPyD ja que, obertament, són partits políticament hostils al catalanisme", ha expressat Espadaler durant la reunió del consell nacional del partit. Aquest òrgan ha validat la coalició amb un 86% de vots a favor, un 9% en contra i un 5% d'abstencions.

"Davant el desgavell generat en aquests darrers quatre ants de govern Colau, Units aposta per l’empenta i el rigor de la candidatura de Jaume Collboni", ha assenyalat. El PSC i Barcelona en Comú van compartir un any i mig de govern municipal, amb Collboni de tinent d'alcalde de Colau.

El partit també ha anunciat que es presentarà en una quarantena de municipis més, en alguns dels quals també en coalició amb els socialistes, amb els que ja comparteixen grup al Parlament. Tampoc descarten fer un pas endavant a les eleccions generals del 28 d'abril i a les europees del 26 de maig, tot i que en aquest últim cas no es preveu una aliança amb el PSOE -hi ha circumscripció única a Espanya- tenint en compte que el referent d'Units al Parlament Europeu és el grup Popular.