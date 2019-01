Units Podem no donarà suport als comptes si el govern espanyol no limita els preus dels lloguers amb un reial decret

La portaveu d'En Comú Podem al Congrés i responsable d'habitatge d'Units Podem, Lucía Martín, ha avisat aquest dimecres al govern espanyol que per continuar gaudint del suport de la seva formació per aprovar els pressupostos generals de l'Estat ha de retirar el reial decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer i elaborar-ne un de nou juntament amb ells.

Així ho ha assegurat en declaracions a La Sexta, després de reconèixer que el pacte pressupostari amb el govern espanyol està en l'aire. Segons Martín l'executiu de Pedro Sánchez no compleix amb les mesures pactades. Un exemple d'això són les normes relatives a la limitació dels preus dels lloguers, "una condició mínima indispensable", ha comentat la responsable d'habitatge d'Units Podem.

Ni via esmenes ni via projecte de llei

Així mateix, Units Podem - En Comú Podem - En Marea no accepta cap raó per incloure aquestes mesures a través d'esmenes o presentant un projecte de llei amb l'argument que poder ser bloquejades pel PP i Cs en el tràmit parlamentari. "Quan la ministra d'Hisenda em diu que volen incloure la regulació de preus en el tràmit d'esmenes d'un decret el que m'està dient és que deixarà que PP i Cs li facin la feina bruta i bloquegin aquestes esmenes, i això no es pot fer mai", ha criticat.

Precisament aquest assumpte va ser un dels que més va tensar les negociacions entre el govern espanyol i Units Podem a la tardor. Aleshores, En Comú Podem ja va amenaçar amb no donar suport al pacte si no s'incloïen mesures per punxar la bombolla dels lloguers.

"No cedirem"

"No cedirem", ha dit Martín, després d'assegurar que el reial decret aprovat pel govern espanyol a mitjans de desembre "és una clara cessió a les pressions dels fons immobiliaris". "El decret no el votarem perquè és un clar incompliment de l'acord pressupostari", ha repetit.

Per això, la portaveu de la formació ha insistit en demanar al govern de Sánchez que es posi a "treballar de manera conjunta" amb Units Podem per "tenir a punt aviat un altre reial decret de mesures urgents que permeti complir l'acord de pressupostos i reculli les mesures pactades". "Necessitem un nou reial decret en matèria de lloguers i per a això treballarem", ha reblat.