La Universidad Rey Juan Carlos recorrerà l'arxiu del cas del màster de Cifuentes

La Universidad Rey Juan Carlos ha anunciat aquest dimecres que recorrerà l'arxiu de bona part del cas del màster en la justícia ordinària de Madrid, el que investigava l'expresidenta de la Comunitat Cristina Cifuentes. En un comunicat, la universitat -molt afectada per la greu crisi de prestigi pel màster tant de Cifuentes com Pablo Casado i l'exministra Carmen Monstón- mostra el "màxim respecte a la decisions judicials" però assegura que no comparteix els criteris establerts per la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel per arxivar el cas.

En concret, la URJC assenyala que no comparteix els criteri de Rodríguez-Medel en resposta a la decisió del Tribunal Suprem de no investigar el líder del PP. Enfadada amb l'alt tribunal, la jutge va decidir arxivar gairebé tot el cas dilluns passat i només deixar la presumpta falsificació de l'acta del treball de final de màster de Cifuentes. Per a Rodríguez-Medel, calia aplicar el mateix criteri que el Suprem si tots som iguals davant la llei d'acord amb la Constitució. Si no s'investiga a Casado per ser aforat, tampoc creu que s'hagi d'investigar Cifuentes ni la resta d'imputats.

La universitat exerceix d'acusació particular en la causa i està a l'espera també de si la fiscalia decideix recórrer la decisió de la jutge. La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, no va descartar-ho ahir dimarts, tot i que va subratllar que hi ha una perfecte coordinació entre el fiscal del Suprem i la fiscalia de Madrid. I és que, al contrari del que va apuntar Segarra, el ministeri públic ha mantingut criteris diferents en el cas de Casado i en el de Cifuentes. Mentre en un va dir que no hi havia res a investigar, en l'altre va apuntar a prevaricació administrativa, suborn i falsificació.