Universitats per la República convoca una vaga d'estudiants per l'1-O

El col·lectiu d'estudiants Universitats per la República ha convocat una vaga d'estudiants per al pròxim 1 d'octubre, que anirà acompanyada de manifestacions a Barcelona –que començarà a les 12 hores a plaça Universitat–, Lleida, Tarragona i Girona. Segons un comunicat, el motiu de la vaga és denunciar que un any després de la violència policial "la repressió no s'ha aturat" i per això es manifestaran sota el lema "Ni oblit ni perdó".

Els estudiants també reclamen una "estratègia coordinada" entre el Govern i les entitats de la societat civil per fer "efectiu" el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.

Aquest col·lectiu, que agrupa els estudiants de totes les universitats catalanes, va mantenir un paper actiu durant els mesos de setembre i d'octubre de l'any passat.