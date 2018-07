Urdangarin demana al Suprem que anul·li la seva condemna pel cas Nóos

L'exduc de Palma Iñaki Urdangarin ha presentat un incident de nul·litat davant el Tribunal Suprem contra la sentència del cas Nóos que el condemna a cinc anys i deu mesos de presó pels delictes de prevaricació continuada i malversació (tots dos a concurs), tràfic d'influències, frau a l'administració i dos delictes fiscals, segons han informat fonts jurídiques a Europa Press.

En el seu escrit, Urdangarin assegura que la decisió no té "base material lògica" i té contradiccions i conclusions predeterminades, així com falta de motivació material, de manera que demana a l'alt tribunal que la deixi sense efecte, segons publica 'El Mundo'. La defensa del cunyat de Felip VI demana que el Suprem faci un pronunciament absolutori contra el seu client, que ja està complint la seva pena de presó al centre penitenciari de Brieva, a Àvila, des del 18 de juny, i que estudia presentar un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional.

L'incident de nul·litat raona que hi ha una falta de proves: "Quan la falta de motivació apareix com a expressió de la falta de proves serà materialment irreparable", diu, i afegeix que s'han vulnerat drets fonamentals com la tutela judicial efectiva i la presumpció d'innocència. La defensa argumenta que la suposada influència que va exercir Urdangarin a les activitats de l'Institut Nóos no queda "explicitada, aclarida o justificada" en la sentència, i que no comprenen quins actes concrets se li retreuen o els motius de la condemna per malversació.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press han explicat que l'incident de nul·litat és un tràmit previ a la presentació d'un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, ja que abans de presentar-lo s'han d'esgotar totes les vies al Suprem. La sala penal del Tribunal Suprem (TS) va rebaixar en cinc mesos –fins als cinc anys i deu mesos– la condemna inicial pel cas Nóos per al marit de la infanta Cristina, que havia sigut penat amb sis anys i tres mesos de presó per l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca.