Urdangarin demana al TC que el tregui de la presó mentre revisa si es van vulnerar els seus drets amb el cas Nóos

L'exduc de Palma Iñaki Urdangarin ha decidit finalment recórrer al Tribunal Constitucional (TC) la condemna a cinc anys i deu mesos de presó que li va imposar el Tribunal Suprem pel cas Nóos, i ha demanat que el treguin de la presó mentre estudia el fons de l'assumpte. Urdangarin és a la presó de dones de Brieva (Àvila) des del 18 de juny, en un mòdul per a homes sense cap reclús més.

En el seu recurs, que té data del 5 de novembre i al qual ha tingut accés Europa Press, el marit de la infanta Cristina assenyala que la no suspensió de la seva condemna li ocasionaria "un perjudici irreparable" i demana, en concret, que se li anul·li la condemna que se li va imposar pel delicte de malversació de fons públics.

540x306 Urdangarin va ingressar a la presó en un mòdul exclusiu per a ell / RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE Urdangarin va ingressar a la presó en un mòdul exclusiu per a ell / RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE

Els advocats d'Urdangarin argumenten que treure'l de la presó "no comporta una pertorbació greu a un interès protegit constitucionalment, ni als drets fonamentals o llibertats públiques d'alguna altra persona". "La seva denegació només pot causar un perjudici irreparable" al mateix Urdangarin, insisteix l'escrit, de 80 pàgines.

Els advocats lamenten que no té beneficis penitenciaris

Els advocats de l'exduc recorden al tribunal que el seu client està complint la pena que va imposar el Suprem (que va rebaixar en cinc mesos la pena que va imposar inicialment l'Audiència Provincial de Palma) i que no pot accedir de moment a cap benefici penitenciari. El marit de la infanta podrà gaudir previsiblement de permisos a partir dels 17 mesos i mig, quan haurà complert una quarta part de la condemna, si és classificat en segon grau per Institucions Penitenciàries.

Pel que fa al recurs, els lletrats d'Urdangarin sol·liciten que es declarin vulnerats els drets a la presumpció d'innocència (article 24.2 de la Constitució), a la tutela judicial efectiva (article 24.1) i a la llibertat personal (article 17.1). Reclamen que es declarin nul·les les sentències tant de l'Audiència com del Suprem, en especial el delicte de malversació. La defensa assenyala que la sentència "no fa referència a un fet concret" perpetrat per Urdangarin que expliqui o justifiqui la condemna per aquest delicte.