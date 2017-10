Urkullu allunya l’efecte del 155 a Euskadi

Els últims dies el lehendakari Urkullu, a més d’oposar-se a aplicar l’article 155 perquè es tracta d’una “mesura extrema i desproporcionada que dinamita els ponts”, està treballant en una doble via respecte al Procés. La primera és mirar de fer d’intermediari, d’home bo, apel·lant una vegada i una altra al diàleg amb el punt d’arribada en un referèndum pactat, similar a la consulta celebrada a Escòcia. Fins i tot fent proselitisme per a la internacionalització de la qüestió catalana. L’últim capítol públic de la seva posició amb Catalunya es va poder llegir ahir mateix en un article d’opinió publicat al The Guardian.

La segona via, a què està dedicant més esforços, es troba més lligada a la conjuntura i busca que l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució no esquitxi la política basca i, menys encara, perjudiqui l’executiu que ell presideix. Urkullu governa amb un Partit Socialista d’Euskadi (PSE) que dona suport sense fissures a l’estratègia del PSOE de donar cobertura a la intervenció de l’autonomia catalana.

El govern d’Urkullu, a més, manté unes bones relacions amb el govern espanyol, amb qui aquest mateix any ha signat dos acords vitals sobre el concert econòmic i la quota basca, i ha obert una negociació sobre una trentena de matèries pendents de ser transferides a Euskadi. Com a moneda de canvi, el PNB va aprovar els pressupostos de l’Estat del 2017. Tot apunta que el PNB no repetirà el seu suport als comptes de Rajoy del 2018, almenys fins que no se sàpiga com acaba la qüestió catalana.

També cal tenir en compte que el lehendakari necessita el PP per tirar endavant els pressupostos al País Basc, tal com va passar l’any passat. Aquesta bona relació entre el PNB i el PP també va tenir el seu reflex a la Diputació de Biscaia i a l’Ajuntament de Bilbao, i tot indica que l’acord es podria estendre també a la Diputació d’Àlaba i a l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz.

EH Bildu no està disposat a deixar passar l’oportunitat de criticar el PNB i busca, de moment sense aconseguir-ho, que apareguin contradiccions a les seves bases més abertzales. En aquesta línia, Arnaldo Otegi ha cridat a fer un pas al davant al sobiranisme basc per configurar una “unitat nacional i democràtica”, i ha advertit els jeltzales que “no es poden tenir aliances amb els impulsors del 155”. Aquestes contínues apel·lacions d’Otegi a trencar amb els dos grans partits unionistes -PP i PSE-, però, no estan apartant Urkullu del seu camí, que continua sent el manteniment del govern de coalició amb els socialistes bascos i la relació estable i fluïda amb el govern Rajoy. Uns acords que “són bons per a la societat basca”, tal com ha manifestat el president basc recentment al Parlament. “El lehendakari ha de defensar els drets d’Euskadi” és la seva resposta i la seva aposta política.

Recomanen eleccions

En paral·lel ahir es van succeir les invitacions de dirigents nacionalistes bascos al president Puigdemont perquè convoqui eleccions autonòmiques. En aquesta línia, el president de l’EBB del PNB, Andoni Ortuzar, es va posar en la seva pell i li va recomanar “que, si de debò la convocatòria d’eleccions evités l’article 155, jo ho faria”. Segons Ortuzar, “la prioritat ha de ser evitar l’entrada en vigor de l’article 155”, que seria, al seu entendre, “una barbaritat democràtica i política”.

En resum: el PNB s’oposa a l’article 155, però continuarà pactant a Euskadi amb els dos grans partits que volen aplicar-lo a Catalunya. Un d’aquests, el PSE, forma part del govern basc; i un altre, el PP, li està fent de crossa des de l’oposició. Divendres que ve al Senat aquesta actitud ambivalent es visualitzarà.

Els sis senadors del PNB votaran en contra de la intervenció

El PNB ja ha anunciat que votarà en contra de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució contra la Generalitat aquest divendres al Senat. Segons va informar la formació nacionalista en un comunicat, els seus sis senadors se sumaran al bloc del no, que sumarà 46 vots per 219 de favorables. Des de les files jeltzales expliquen que a l’última carta el president Carles Puigdemont va reconèixer que el Parlament de Catalunya no havia declarat formalment la independència, per la qual cosa consideren que les condicions de Rajoy es compleixen i no és procedent iniciar el 155.