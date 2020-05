Urkullu i Feijóo convoquen els seus governs per anunciar eleccions el 12 de juliol

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha convocat aquest dilluns un consell de govern extraordinari a les 13.00 hores i, posteriorment, cap a les 15.00 hores, compareixerà públicament probablement per anunciar eleccions per al 12 de juliol. El mateix moviment i pel mateix motiu ha tingut lloc a Galícia. El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, també ha convocat el seu executiu aquest dilluns i compareixerà sobre les 14.15 hores. Segons fonts citades per Europa Press, preveu citar els gallecs a les urnes el mateix dia que les eleccions basques.

Euskadi i Galícia havien de celebrar eleccions autonòmiques el 5 d'abril, però les van haver de suspendre per l'esclat de la crisi sanitària. Ara tornarien a coincidir el 12 de juliol. Tanta coincidència no és casualitat. Els dos presidents han admès en els darrers mesos que han estat en contacte per parlar del tema. Quan van decidir convocar per al 5 d'abril tenien un objectiu clar: distanciar-se al màxim d'unes eventuals eleccions catalanes, que llavors s'intuïen per abans de l'estiu o, com a molt lluny, per després de les vacances. Consideraven que generaria una inestabilitat de la que es volien desvincular. No van poder ser el 5 d'abril, però estan decidits a fer-les el juliol i el mateix dia. Seran els primers comicis a Espanya des que va esclatar la pandèmia.

Si les eleccions se celebren finalment el 12 de juliol, aquest dilluns és el darrer dia que tenen per convocar-les. En els dos casos, el decret d'eleccions es publicarà demà als respectius butlletins oficials perquè transcorrin els 54 dies que estableix la Loreg fins a la celebració dels comicis.

Euskadi: rebuig de Bildu i Podem

A Euskadi, la decisió l'ha adoptat Urkullu després de reunir-se amb tots els grups parlamentaris dijous passat, tal com va acordar en el decret del 17 de març, quan va deixar sense efecte els comicis del 5 d'abril per la pandèmia del coronavirus. En aquesta trobada, només EH Bildu i Elkarrekin Podem es van oposar a celebrar-les al juliol, ja que la resta condicionava el seu desenvolupament al fet que es fessin "amb garanties sanitàries i democràtiques". La reunió de dijous amb els partits de l’oposició, però, va ser una simple posada en escena després que el govern espanyol hi donés el vistiplau a canvi del suport del PNB a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma.

Urkullu hauria triat el mes de juliol perquè els experts sanitaris creuen que hi haurà menys risc de transmissió de la infecció i per la tendència a la baixa de la pandèmia al País Basc. Si segueix així, li permetrà prosseguir en l'evolució en les fases de la desescalada –el dia 25 podria passar a la fase 2–, cosa que afavoreix la celebració dels comicis.

De fet, el govern basc ja planifica com garantir les mesures de seguretat per a tota la ciutadania i facilitar el vot sobretot per a la gent gran i els col·lectius de risc. Els serveis jurídics de l'executiu basc ja van plantejar la possibilitat que es fixés una primera data per celebrar les eleccions al juliol i una segona alternativa després de l'estiu –setembre o octubre– per si es produïa un retrocés en l'evolució de la pandèmia. D'aquesta manera, hi hauria marge per no arribar a la data límit en què conclou la legislatura, el 25 d'octubre, quan s'entraria en un període de buit legal, tot i que és una qüestió que depèn de la Junta Electoral del País Basc.

Els partits polítics haurien de presentar candidatures entre el 3 i el 8 de juny i es publicarien en el BOPB el 10 de juny. La proclamació dels candidats, un cop esmenades les irregularitats, seria el 15 de juny, i es publicaria el 16 al butlletí. La sol·licitud del vot per correu tindria lloc del 20 de maig al 2 de juliol, i la campanya arrencaria –si no hi ha modificacions, ja que s'estudia escurçar-la una setmana– el 26 de juny.

Els informes de Feijóo

Els darrers dies el president gallec també ha citat informes dels responsables sanitaris de la seva comunitat que defensen que hi ha garanties per convocar eleccions al juliol. El popular ha evolucionat en poc temps. Fa poques setmanes deia que els comicis no estaven a l'agenda i que la prioritat era la lluita contra el covid-19 i ara preveu tornar a les urnes d'aquí menys de dos mesos. El seu argument, com el d'Urkullu, és que cal un govern legitimat de nou a les urnes per fer front a les conseqüències del virus.