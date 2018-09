Urkullu planteja que el nou estatut basc tingui rang gairebé constitucional

Un nou estatut basc amb rang "quasi constitucional". És el plantejament que ha fet aquest dijous el lehendakari, Iñigo Urkullu, durant el debat de política general que ha començat a Vitòria. Segons la proposta, la relació amb l'Estat seria eminentment "bilateral" i el blindatge legal del nou estatut permetria "la vulneració de l'autogovern". Urkullu ha criticat, de fet, els incompliments del govern espanyol amb l'actual estatut de Gernika (1979), que, segons ell, mai ha pogut desplegar-se del tot.

Ara el lehendakari, amb un pacte entre PNB i EH Bildu sota el braç, planteja "eixamplar l'acord per aconseguir una norma bàsica de convivència que garanteixi el seu futur". El document de la ponència estatutària assumeix la condició d'Euskadi "com a realitat nacional amb voluntat històrica d'autogovern i de decisió".

En un món "de sobiranies compartides", el lehendakari ha subratllat que "hi ha oportunitats per enllaçar el dret a decidir i la voluntat d'acord" i, amb la base del "reconeixement mutu", actualitzar l'autogovern. La proposta parla, doncs, d'un model confederal a l'Estat per donar solució als "diferents sentiments de pertinença nacional". "Europa funciona amb un model de democràcia plurinacional. Per què no l'apliquem a l'Estat?", ha preguntat.

Durant la seva intervenció, Urkullu també ha tingut paraules per a la crisi entre Catalunya i Espanya. Ha tornat a demanar una sortida política que es basi en el diàleg i també ha reclamat la llibertat dels presos polítics. El lehendakari va visitar Lledoners ara fa unes setmanes, on es va trobar amb el president d'ERC, Oriol Junqueras.