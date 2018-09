Urkullu recorda a Sánchez que és president perquè va canviar la seva disposició a aplicar el 155

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recordat aquest dilluns sobre la situació a Catalunya que Pedro Sánchez "és president també perquè hi ha un canvi en el plantejament de la disposició a aplicar l'article 155, a orientar la política del govern d'Espanya cap a Catalunya d'una manera diferent". En una entrevista a Ràdio Euskadi, el lehendakari ha lamentat que, "desgraciadament", no veu "elements de distensió" a Catalunya, i ha mostrat la seva intenció de "no interferir en els problemes de Catalunya", excepte si se l'hi demana.

La setmana passada va parlar per telèfon amb el president de la Generalitat, Quim Torra, una xerrada en la qual, segons Urkullu, el president no li va traslladar "cap malestar, en absolut". La conversa es va produir arran d'unes declaracions públiques d'Urkullu sobre la llibertat dels presos catalans –després de reunir-se amb Oriol Junqueras– que, segons el lehendakari, "van ser utilitzades o mal interpretades" –es va interpretar que demanava la llibertat només per a alguns presos–. "Jo vaig fer una referència al conjunt dels presos, no a intentar buscar divergències entre uns i altres", ha apuntat.

"Vaig tenir una conversa per aclarir aquestes qüestions, sense cap retret, i va servir per seguir mantenint la meva disposició al diàleg. Li vaig aclarir al president Torra que la visita al líder d'ERC Oriol Junqueras va ser a petició d'ell", ha aclarit. Urkullu ha insistit que li sembla excessiva l'acusació de rebel·lió i que "per a la distensió seria bo que els presos (catalans) fossin al carrer, després de nou mesos de presó provisional, perquè poguessin expressar-se".