Urkullu treballa per celebrar al juliol les eleccions basques que el covid-19 va suspendre

El País Basc havia de celebrar les seves eleccions el 5 d'abril, però la crisi del coronavirus va obligar a suspendre-les sense nova data. Es va creure que era inapropiat citar els ciutadans a les urnes per risc de contagi. Aquest divendres el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recuperat la idea de fer els comicis. Ja treballa per convocar-los a finals del mes de juliol.

La notícia l'ha donat en una compareixença davant la diputació permanent del Parlament basc, en què ha explicat la situació de la pandèmia al País Basc. Ha argumentat que és més aconsellable fer-les a finals de juliol que a la tardor. Segons ha dit, les autoritats sanitàries basques treballen amb un escenari segons el qual "el risc de contagi pot estar en nivells més baixos" a mitjans de l'estiu que no pas a la tardor, quan podria haver-hi "un rebrot" del virus. "Aquesta previsió aconsella estudiar l'opció d'una convocatòria al mes de juliol", ha resumit.

El líder basc també ha aportat un argument polític, més enllà del sanitari. Ha considerat que la "dimensió i la profunditat de la crisi demanen comptar, com més aviat millor, amb un Parlament plenament constituït" i un govern basc "amb plenitud de funcions". Urkullu creu que els pressupostos del 2021 seran claus en la lluita contra el covid-19 i al·lega que els hauria de fer un executiu novament legitimat a les urnes i no l'actual. La decisió no està del tot presa, i ha explicat que l'abordarà amb tots els partits en una reunió el 30 d'abril. Urkullu sempre s'ha mostrat proper a recuperar la idea de les eleccions tan aviat com fos possible. El coronavirus ha deixat la política basca sense les seves certeses habituals.

Galícia i Catalunya, pendents

És inevitable que des de Galícia i des de Catalunya es mirin amb atenció els passos del lehendakari basc. Els gallecs també havien de celebrar eleccions el 5 d'abril i també van ser desconvocades. Tant Urkullu com el president de la comunitat gallega, Alberto Núñez Feijóo (PP), havien situat els comicis a la primavera per desvincular-los al màxim d'unes possibles eleccions a Catalunya.

Pel que fa a Catalunya, la intenció de fer eleccions també ha quedat aturada. No han tingut mai data oficial, però el president de la Generalitat, Quim Torra, sí que va arribar a garantir –a finals de gener– que les convocaria, tot i que des de fa pocs dies ha aparcat les seves intencions. A diferència de a Euskadi i Galícia, el govern català és de coalició i els socis de Torra, ERC, accepten que aparqui els comicis, però no que els oblidi completament. Els republicans consideren que quan es comenci a superar la pandèmia, la necessitat d'anar a les urnes "continua vigent". Per ara, els únics que comencen a tenir el calendari electoral un mica aclarit són els bascos.