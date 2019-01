Urtasun fa una crida a impedir una aliança de la "dreta democràtica i l'extrema dreta" a Europa

Ernest Urtasun avisa de la possibilitat que la "dreta democràtica" i l'extrema dreta sumin esforços de cara a la nova legislatura que començarà a Europa. En la presentació de la seva candidatura a les primàries de Catalunya en Comú per a les eleccions europees, l'eurodiputat d'ICV ha fet una crida a combatre l'auge de l'extrema dreta no amb un discurs orientat a "frenar-la" sinó "il·lusionant la gent amb un projecte que valgui la pena". També buscant un "encaix entre expressions diferents del canvi a Europa", que tenen "l'obligació de treballar juntes". Urtasun ha exposat a grans trets les línies mestres del seu programa en un acte a la Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona, acompanyat de les nou persones que integren la seva llista i davant prop de 150 persones.

Urtasun ha avisat que la Unió Europea està "deixant massa gent enrere" i que es veu amb "por, angoixa i incertesa". "És aleshores quan apareixen els monstres i les forces de l'extrema dreta que demagògicament saben explotar aquests sentiments", ha assenyalat en la seva intervenció, que ha clausurat l'acte. Després d'apuntar que una de cada deu persones està en risc de pobresa i que hi ha 22 milions de contractes precaris a Europa, ha assegurat que hi ha una "urgència brutal" per canviar la dinàmica després que "les elits hagin fallat en la seva estratègia d'inserció en la globalització neoliberal".

Al seu entendre la UE no pot ser un "accelerador" d'aquesta globalització neoliberal, que està comportant la "concentració de la riquesa en poques mans" i que està deixant una societat "profundament desigual". "En termes clàssics diria que hi ha una lluita de classes", ha afegit l'europarlamentari ecosocialista. Després de criticar els tractats comercials TTIP i CETA com a "importadors de precarietat", Urtasun ha defensat la creació de "poders públics forts" que siguin capaços de fer el que els estats membres per si sols no poden fer per combatre l'economia especulativa. "Pretendre que un estat membre pot fer pagar els impostos a Facebook o Ikea a través dels seus antics esquemes ja no pot ser. Calen poders públics democràtics que governin la globalització en favor de la majoria de la gent", ha concretat.

Macron o Salvini

Urtasun ha rebutjat la dicotomia "o l'statu quo de Macron o la reacció de Salvini" i ha subratllat que s'ha de contestar amb la construcció d'un europeisme "de la raó, de les persones, de la Il·lustració i de les conquestes socials". El candidat ha destacat que una alternativa política econòmica és possible i que passa per fer front a l'austeritat amb règims fiscals "globals" i "justos". "No podem tenir una moneda única i 28 sistemes tributaris diferents que competeixin entre ells", ha continuat.

L'eurodiputat ha alertat que l'extrema dreta no té intenció de desmantellar la UE sinó d'"assaltar-la per orientar-la d'una manera diferent", i ha fet una crida a dibuixar noves majories. La política migratòria ha estat un dels punts destacats del discurs d'Urtasun, que ha reclamat respecte per al dret internacional i el multilateralisme per resoldre conflictes com el de la immigració. La convenció de l'Estatut del Refugiat no l'han respectat ni els estats membres ni les institucions europees", ha criticat, i ha defensat un "canvi radical" en aquest sentit.

En l'acte de presentació de la candidatura d'Europa en Comú han anat prenent la paraula els diferents membres per parlar de diverses qüestions de l'agenda europea, com ara el municipalisme, la sostenibilitat, el feminisme o el rebuig de les mesures d'austeritat. Acompanyen Urtasun a la llista l'arquitecta Maria Riba (Barcelona en Comú); la politòloga Marta Junqué; la pedagoga Maite Cenzano (Podem); el catedràtic de la UB Enric Tello; l'activista de Proactiva Open Arms Arantxa Gurtubay; el conseller consular dels francesos que viuen a Catalunya Philippe Ogonowski, representant de la França Insubmisa; la membre de l'Institut Català de les Dones Susanne Rieger; el membre de Vilanova en Comú Marc Martorell i l'activista del món educatiu Adelina Escandell (Comunistes de Catalunya).

En l'acte d'Urtasun i la resta de membres de la seva candidatura hi han assistit com a públic diversos dirigents d'ICV, com els coordinadors nacionals, Marta Ribas i David Cid, el diputat al Congrés Joan Vendrell i altres representants de l'ala federalista de l'espai, com Lluís Rabell, José Luis Atienza i Paola Lo Cascio. També hi ha assistit el membre de l'executiva de Catalunya en Comú Marc Parés i l'exdirigent ecosocialista Jaume Bosch.

Votacions a les primàries

Les votacions de les primàries de Catalunya en Comú per a les europees comencen aquest divendres i duraran fins dilluns. Hi competeixen tres candidatures: Europa en Comú; Europa aquí i ara, encapçalada per la membre de Blanes en Comú Míriam Brunet, i Desbordem en Comú, liderada per l'estudiant de ciències polítiques Joana Bregolat.