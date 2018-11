VÍDEO: El PP s'equivoca i posa en un míting la versió nacionalista de l'himne andalús que elimina la paraula Espanya

El PP s'ha equivocat aquest dijous en la clausura de l'acte de campanya de les andaluses que protagonitzava el president nacional a Fuengirola (Màlaga) i ha posat la versió de l'himne andalús no oficial que fan servir en els seus actes partits com IU, Podem, o els nacionalistes.

El PP la lía en Fuengirola: se equivoca y pone la versión del himno de Andalucía original y NO OFICIAL que usan Podemos, IU y los nacionalistas que dice “sea por Andalucía libre, los pueblos y la Humanidad” en lugar de “España y la Humanidad”. pic.twitter.com/78L0iuXaSb — Dani Sánchez Ugart (@DaniSUgart) 29 de noviembre de 2018

En concret, la versió escollida suprimeix la paraula 'Espanya' i la canvia per "els pobles". La versió original de Blas Infante diu en una de les estrofes "sigui per Andalusia lliure, els pobles i la llibertat", però posteriorment es va canviar en la versió oficial, per incloure la paraula Espanya, i va quedar en: "Sigui per Andalusia lliure, els pobles i la llibertat".

Casado ha fet de la defensa de l'espanyolitat un element important de la campanya, fet que fa l'error més destacable.