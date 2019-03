Valls demana per carta a Sánchez, Casado i Rivera un pacte de governabilitat

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha remès aquest dissabte una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, i als líders de PP i Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, respectivament, en la que els trasllada la necessitat d'un "gran pacte que garanteixi la governabilitat".

Segons informa la candidatura de Valls en un comunicat, l'ex-primer ministre francès defensa en la missiva un "gran pacte que garanteixi la governabilitat dels partits constitucionalistes, sense condicionaments de formacions polítiques alienes a l'ordre constitucional".

Per això, el candidat a l'Ajuntament de Barcelona avalat per Ciutadans apel·la a la "responsabilitat" dels líders constitucionalistes com a "homes d'Estat": "Si les forces polítiques constitucionalistes anteposen el molt que les uneix a les seves diferències programàtiques concretes, si aposten per una política d'Estat abandonant el curtterminisme, el país en el seu conjunt donarà un gran pas", argumenta en la carta.

Valls adverteix que Espanya corre el "risc" de patir un "estancament enorme" si no es té en compte la "generositat" o "l'altura de mires" i es prima l'"interès particular" i l'"avantatgisme". "Una crisi constitucional o una legislatura agitada i estèril són terreny adobat perquè creixin els desencantats amb el sistema democràtic", avisa el candidat a l'alcaldia de Barcelona.

Crítiques al pacte amb Vox a Andalusia

En aquest context, el candidat denuncia que l'acord de govern a Andalusia va suposar una "cessió significativa a la dreta radical", en al·lusió a Vox encara que sense citar-lo, a l'hora que critica la "falta de responsabilitat" del PSOE. Però, també, alerta que les diferents cites electorals -generals, autonòmiques, municipals i europees- se celebren sota la "pressió" del populisme i del "nacionalisme separatista".

En la carta, el candidat a l'alcaldia es refereix també a les eleccions municipals del 26 de maig i fa una crida a evitar que Barcelona "sigui la palanca de l'independentisme" de la mà d'una eventual aliança amb el "populisme" de l'alcaldessa Ada Colau. Valls, en aquest sentit, considera que el resultat dels comicis a la capital catalana tindrà també una "transcendència social i política" per a Espanya i Europa.