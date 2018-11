Valls, sobre l'oferta de Sánchez per a un nou Estatut: "No he vist ningú que hi estigui d'acord"

El candidat a l'alcaldia de Barcelona –amb el suport de Cs– i ex primer ministre de França, Manuel Valls, s'ha mostrat notablement escèptic amb la proposta del president espanyol, Pedro Sánchez, d'oferir una reforma de l'Estatut d'autonomia per solucionar el conflicte amb Catalunya. En una entrevista concedida a l'ACN, Valls ha afirmat que "sempre hi ha possibilitats de pactar i fer votar", però creu que la idea de Sánchez no té suport. "¿Avui hi ha aquesta possibilitat? No he vist ningú dir que estava d'acord amb aquesta proposta", ha etzibat, dubtant així de la seva viabilitat.

L'alcaldable, que té el suport de Cs i prepara una plataforma per presentar-se a Barcelona, assegura que per encarar el problema de Catalunya amb l'Estat "s'ha de discutir, respectar i pactar, però sempre amb respecte a la Constitució i l'Estatut". En aquest sentit, ha recordat que el govern de Carles Puigdemont "no va respectar la Constitució ni l'Estatut" i, tot esperant que no torni a passar, ha desitjat que "hi hagi una solució política per al cul-de-sac en què es troba Catalunya, respectant la separació de poders i l'estat de dret".

A més, per a Valls, la clau per resoldre el conflicte no la tenen els independentistes ni el diàleg que s'obri amb ells. "La condició per trobar una solució aquí és el diàleg entre el PSOE, el PP i Cs". "El que demano és que els tres líders d'aquests tres partits parlin més per trobar la solució, respectant sempre la Constitució, la diversitat i l'estatut. Tots hem de ser molt responsables per preservar una solució per a Catalunya. Tots", ha conclòs.