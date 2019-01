Manuel Valls assegura que hi ha veïns de Barcelona que "ho passen malament" quan parlen castellà. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat l'ex primer ministre francès i candidat a l'alcaldia de Barcelona després de passejar-se per la capital catalana en les últimes setmanes. En una entrevista a 'La Sexta', Valls ho ha exemplificat així: "Una persona en un mercat de Nou Barris em va dir que, de vegades, tenia la impressió que parlar castellà no estava prohibit però ho passava malament".

En aquest sentit, el candidat a l'alcaldia de Barcelona ha alertat que a la capital catalana hi ha un clima "de tensió i de violència" per culpa de l'independentisme i ha afegit que alguns dirigents polítics han d'anar amb escorta per la "pressió de l'independentisme". "La crisi econòmica, la gestió de Colau i l'independentisme han ferit Barcelona", ha sentenciat en l'entrevista emesa aquest diumenge a la nit. És per això que Valls ha avisat que una "aliança" entre Colau i els partits independentistes a la ciutat de Barcelona –que assegura que veu totalment factible– "seria un desastre.

En aquesta línia, Valls considera que la candidatura de Joaquim Forn, empresonat a Lledoners, és " una falta de respecte cap als barcelonins i una provocació a la justícia i a la resta d'Espanya". En una entrevista a la Cadena SER, ha dit que troba "perillós" que el futur del país i els pressupostos de l'Estat estiguin en mans de "gent que és a Waterloo o a Lledoners".

Si de cara a les eleccions del mes de maig Valls no aconsegueix arribar a l'alcaldia de Barcelona, l'ex primer ministre francès ha assegurat a La Sexta que es quedarà com a regidor a l'oposició. "Em quedaré; el debat que m'interessa és el futur del país", ha argumentat. I ha afegit: "He vingut aquí per raons personals, íntimes. M'interessa el futur d'aquest país, no entenc que Pedro Sánchez estigui pactant amb els independentistes".

"Des dels 18 anys vaig apostar per l'esquerra i la socialdemocràcia"

Valls s'ha presentat com una persona d'esquerres i que aposta per la socialdemocràcia. "Des dels 18 anys vaig apostar per l'esquerra i la socialdemocràcia", ha assegurat. Ara bé, l'ex primer ministre francès diu que ara el debat ja no és tant entre l'esquerra i la dreta, sinó entre "europeistes, reformistes i populistes".

Així, i sobre el tema concret de la immigració, Valls ha defensat una nova política que gestioni aquesta qüestió, però ha defensat que en els casos d'immigració il·legal són necessàries les "expulsions". "No hem de caure en el bonisme", ha defensat. "Jo estic entre els que volen aixecar un mur i els que volen acollir a tothom", ha explicat. Valls considera que "s'ha d'integrar quan es pugui i expulsar quan s'hagi d'expulsar".