Valls avança que el seu número dos serà una dona

L'ex primer ministre francès i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha assegurat aquest dijous a RAC1 que la seva número dos serà una dona. "No pot ser d'una altra manera", ha assegurat, i ha apostat per la paritat en una entrevista en què ha reiterat que no és "el candidat de Ciutadans, sinó d'una plataforma". "No he sortit del Partit Socialista francès per ser ara un home de partit", ha dit. "Soc aquí perquè Barcelona mereix un projecte". No ha aclarit, no obstant això, com es finançarà la seva campanya, tot i que ha parlat d'"els recursos que la gent" li pugui "donar".

L'ex primer ministre ha evitat explicar com es va gestar la seva candidatura, però ha rebutjat que ho fessin directament des del partit taronja: "Va ser gent de Barcelona que va demanar-me després d'una manifestació de SCC que em pensés presentar-me a la ciutat". En el mateix sentit, s'ha definit com "un polític moderat": "Vull portar un projecte de moderació i vull fer una campanya des de la moderació". I ha marcat distàncies amb Cs: "Soc diferent? Sí, ho soc. Però Inés Arrimadas és una persona potent, una gran catalana, i m'interessa que em doni suport". Respecte a les polítiques impulsades per Cs d'enviar membres del partit a treure pel seu compte llaços grocs i pancartes en suport als presos dels carrers, Valls ha considerat que "hi ha un problema de l'ocupació de l'espai públic", però no considera que ell mateix "hagi d'anar a tallar llaços grocs".

En el que sí que coincideix plenament Valls amb Ciutadans és en el discurs contra l'independentisme. "No aniré a veure els presos. Respecto les persones i no vull fer demagògia", ha recalcat. I ha afirmat que "si no es respecta la llei i la Constitució hi pot haver la possibilitat" de tornar a aplicar el 155.

Davant les acusacions que ha rebut en els últims dies –el diari 'Libération' el va definir com un "paracaigudista" a Barcelona– de presentar-se a la ciutat després d'haver cremat la seva trajectòria política a França, Valls ha recordat que ha "guanyat des del 2001 totes les eleccions directes com a alcalde o diputat". "Vaig perdre unes primàries", ha explicat, tot i que ha matisat que "no passa res" perquè "se n'aprèn molt, de perdre". "No soc aquí perquè a França no me n'hagi sortit", ha recalcat.