Valls creu que els CDR són una "forma de feixisme" i lamenta que Arrimadas vagi amb escorta

L'ex primer ministre francès i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha sostingut que els CDR són "una forma de feixisme" i ha lamentat que la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, porti escorta a causa de la situació política que es viu, ha apuntat.

En una entrevista aquest dimecres a RNE recollida per Europa Press, s'ha pronunciat sobre les protestes que s'han produït en algunes presentacions del seu llibre a Barcelona, davant les quals ha dit que una cosa és manifestar-se, que és un dret constitucional, i l'altra és "l'odi, els insults i resumir el debat a ser independentista o ser feixista".

A més, ha lamentat que polítics com Arrimadas portin seguretat tot el dia, fet que ha considerat que hauria d'indignar els ciutadans: "No hi ha terrorisme, no som al País Basc de fa uns anys, sinó a Barcelona. És normal això? No", ha afegit.

Crida als socialistes

Valls ha reiterat la seva oferta als socialistes perquè s'adhereixin a la seva candidatura a Barcelona: "Faig una crida a Pedro Sánchez, al PSOE, al PSC, a la meva família política. S'han d'unir a la meva plataforma. Puc guanyar", ha sostingut. S'ha mostrat "capaç d'unir Cs, part del catalanisme moderat, gent d'esquerres", i ha recordat que el seu equip de campanya va treballar amb el socialista Pasqual Maragall.