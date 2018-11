Valls: "Jo represento el canvi. L'alcaldessa no pot fer-ho"

L'ex-primer ministre francès i aspirant a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, s'ha reivindicat aquest divendres com el candidat del "canvi" i l'"únic" que pot impedir una "aliança" guanyadora entre els "populistes" de l'alcaldessa Ada Colau i els independentistes a la capital catalana. "Jo represento el canvi. L'alcaldessa no pot representar el canvi", i Ernest Maragall "encara menys", ha subratllat.

En una entrevista amb EFE, Valls ha definit la Barcelona actual com una "ciutat ferida i degradada", a causa segons ell de la "mala gestió" de l'alcaldessa i líder dels comuns, Ada Colau, i a les conseqüències "negatives" del procés independentista, que ha perjudicat l'estabilitat en el terreny econòmic.

Davant el repte de contrarestar els efectes negatius que segons la seva opinió han tingut sobre la ciutat la gestió del govern municipal que capitaneja Colau i el procés sobiranista, Valls s'ha ofert com l'"únic" que pot "impedir que una aliança entre el populisme i l'independentisme guanyi en aquesta ciutat". "Aquesta és l'alternativa: el que represento jo o l'aliança, oportunista o no, entre el populisme d'Ada Colau i l'independentisme. Aquest és el debat d'aquestes eleccions", ha recalcat.

Valls ha assenyalat que Barcelona necessita un "lideratge potent" per afrontar els "grans reptes" que té plantejats com ciutat, i en aquest context ha interpel·lat al PP, després que el seu nou líder s'hagi desmarcat aquesta setmana de formar part de la plataforma que impulsa l'ex-primer ministre francès. Aquest dijous, el president del PP, Alejandro Fernández, va anunciar que el seu partit presentarà "candidatura pròpia" perquè té "un projecte polític propi per a Barcelona".

Tot i així, Valls ha insistit en la seva crida unitària: "Jo respecto els partits, el PP és lliure de sumar o no, i fins a l'últim moment la porta estarà oberta. Entenc que el PPC vulgui protegir la seva marca, però la pregunta és: l'important és la marca Barcelona o la marca partit?".

En aquest sentit, ha avisat a les forces constitucionalistes que per ara han declinat formar part de la seva candidatura, el PSC i el PPC, que aquestes eleccions municipals, "més que mai", no són una "cosa de partits", sinó d'una ciutat que "es juga el seu futur i el seu destí".

Per això, ha apel·lat a la "generositat" dels partits per poder sumar, a la vegada que ha reivindicat l'"interès general" dels barcelonins, i en aquest escenari ha exalçat de nou el suport de Ciutadans a la seva candidatura, de la que formarà part el partit taronja. L'alcaldable ha garantit que, "fins a l'últim moment", farà "tot el possible" per sumar socialistes i populars a la seva llista electoral, en la qual també preveu comptar amb representants de la societat civil.

En aquesta candidatura àmplia i transversal en la que treballa el candidat, no haurà quotes de partit, sinó un "equip de govern per a la ciutat". Valls ha recalcat que presentarà, de cara a les municipals de maig de 2019, un projecte de "bona gestió" per a Barcelona, amb la intenció de traslladar "il·lusió i optimisme" als barcelonins: "Jo vull provocar orgull", ha proclamat.